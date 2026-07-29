ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши правителството днес

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23304517 www.24chasa.bg

4 екипа гасят пожар край жп линията София – Бургас между Гавраилово и Чинтулово

2420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарът обхванал сухи треви и храсти край железопътната линия София – Бургас

Четири екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" гасят пожар, обхванал сухи треви и храсти край железопътната линия София – Бургас в участъка между гарите Гавраилово и Чинтулово, съобщи главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", който участва в гасенето на огъня, за БТА.

Огънят е обхванал участъци по протежение на железопътната линия. По първоначална информация вероятните причини за възникването му са искри от преминаващ влак или умишлен палеж. Причината се изяснява.

Към момента няма данни за пострадали. Екипите работят за локализиране на пожара.

Пожарът обхванал сухи треви и храсти край железопътната линия София – Бургас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ