Полицията в Добрич ще обявява всеки месец нарушенията на граждани и шофьори

Ежемесечна информация за работата си Общинската полиция в Добрич ще публикува на сайта на общината по настояване на общински съветници. Началникът на звено „Общинска полиция" инспектор Станислав Стойков напомни, че структурата и сега изготвя регулярни отчети съгласно нормативните изисквания – месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни.

В отчетите ще се включва информация за установените нарушения, предприетите мерки и основните направления на контролната дейност, както и за планираните акции през следващия месец. Като пример той посочи засиления контрол върху използването на индивидуални електрически превозни средства, както и проверките за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.Отчетите ще съдържат информация и за най-често установяваните нарушения, сред които неправилно паркиране върху тротоари и зелени площи, на пешеходни пътеки, кръстовища, места за хора с трайни увреждания, в пешеходни зони, пред входове и гаражи, на спирки на градския транспорт, както и нарушения, свързани с пешеходци и водачи на електрически тротинетки.