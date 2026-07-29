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Детската болница в Бургас започва профилактични прегледи през август

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Димитър Николов и д-р Благомир Здравков. Бургаският кмет дойде при екипа на Детската болница, за да съобщи новината за поредната успешно извървяна крачка.

Лечебното заведение получи разрешение за дейност 

Детската болница на Бургас „Света Анастасия" отваря врати с поредица безплатни профилактични прегледи през август, след като вече получи разрешение за дейност от Министерството на здравеопазването.

За него днес пръв съобщи кметът Димитър Николов с думите: "Направихме първата крачка - детската болница "Света Анастасия" получи разрешение за дейност! Емоцията е голяма, но това не е финалът! Това е началото!".

Николов уточни, че болницата подава документите в НЗОК и след подписването на договора започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата.

А докато това се случи ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца.

МБАЛДБ „Света Анастасия" разполага със 145 легла, разпределени в 26 клиники и отделения по 27 специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, кардиология, неврология, ортопедия, ендокринология, нефрология, както и спешно отделение. Общинското лечебно заведение ще работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

"Кадровата селекция в здравното заведение продължава, все повече хора желаят да се присъединят към екипа и това са колеги не само от региона, но от цялата страна. Постоянно се назначават хора, скоро броят им ще надхвърли 200. Веднага след като подпишем договора за финансиране на дейността с НЗОК, „Света Анастасия" ще започне да работи", допълни управителят на болницата д-р Благомир Здравков.

 Според него профилактичните прегледи ще позволят не само ранна оценка на здравословното състояние на децата, но и ще запознаят родителите с възможностите, които предлага детската болница и със специалистите, които работят в нея.

"Искрената ми надежда е в най-скоро време целият регион да усети силата и професионализма на нашия екип и човешкото отношение към пациентите", каза още управителят на МБАЛДБ "Света Анастасия".

Димитър Николов и д-р Благомир Здравков. Бургаският кмет дойде при екипа на Детската болница, за да съобщи новината за поредната успешно извървяна крачка.
Димитър Николов с разрешителното за дейност на Детската болница "Света Анастасия"
Екипът на високотехнологичната детска болница е сформиран, до дни тръгват профилактични прегледи.
Димитър Николов и д-р Благомир Здравков. Бургаският кмет дойде при екипа на Детската болница, за да съобщи новината за поредната успешно извървяна крачка.
Димитър Николов с разрешителното за дейност на Детската болница "Света Анастасия"
Екипът на високотехнологичната детска болница е сформиран, до дни тръгват профилактични прегледи.
Димитър Николов и д-р Благомир Здравков. Бургаският кмет дойде при екипа на Детската болница, за да съобщи новината за поредната успешно извървяна крачка.
Димитър Николов с разрешителното за дейност на Детската болница "Света Анастасия"
Екипът на високотехнологичната детска болница е сформиран, до дни тръгват профилактични прегледи.

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