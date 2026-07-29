Детската болница в Бургас започва профилактични прегледи през август

Лечебното заведение получи разрешение за дейност

Детската болница на Бургас „Света Анастасия" отваря врати с поредица безплатни профилактични прегледи през август, след като вече получи разрешение за дейност от Министерството на здравеопазването.

За него днес пръв съобщи кметът Димитър Николов с думите: "Направихме първата крачка - детската болница "Света Анастасия" получи разрешение за дейност! Емоцията е голяма, но това не е финалът! Това е началото!".

Николов уточни, че болницата подава документите в НЗОК и след подписването на договора започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата.

А докато това се случи ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца.

МБАЛДБ „Света Анастасия" разполага със 145 легла, разпределени в 26 клиники и отделения по 27 специалности. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, кардиология, неврология, ортопедия, ендокринология, нефрология, както и спешно отделение. Общинското лечебно заведение ще работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

"Кадровата селекция в здравното заведение продължава, все повече хора желаят да се присъединят към екипа и това са колеги не само от региона, но от цялата страна. Постоянно се назначават хора, скоро броят им ще надхвърли 200. Веднага след като подпишем договора за финансиране на дейността с НЗОК, „Света Анастасия" ще започне да работи", допълни управителят на болницата д-р Благомир Здравков.

Според него профилактичните прегледи ще позволят не само ранна оценка на здравословното състояние на децата, но и ще запознаят родителите с възможностите, които предлага детската болница и със специалистите, които работят в нея.

"Искрената ми надежда е в най-скоро време целият регион да усети силата и професионализма на нашия екип и човешкото отношение към пациентите", каза още управителят на МБАЛДБ "Света Анастасия".