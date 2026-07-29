Десислава Иванчева отбелязва 1 г. от помилването си от Илияна Йотова

Днес се навършва една година, откакто отново съм на свобода – след помилването от президента Илияна Йотова. Това написа във фейсбук бившата кметица на столичния район „Младост" Десислава Иванчева.

Ето какво още казва тя в публикацията си:

Една година, която побра толкова много. Завърнах се у дома, прегърнах сина си и започнах бавно да наваксвам пропуснатото време. Учех се отново да бъда част от неговото ежедневие и да ценя онези малки мигове, които някога изглеждаха обикновени, а днес са безценни.

През тази година преживях много радост, но и най-голямата болка – загубих майка си. Моята майка Любка, която беше моята сила, опора и най-верният ми защитник. Докато аз бях зад решетките, тя се грижеше за сина ми, бореше се за мен и не позволи надеждата да угасне. Получихме твърде малко време заедно след моето освобождаване, но съм благодарна, че успях отново да я прегърна и да бъда до нея.

Днес свободата ми носи и радост, и тъга. Но продължавам напред – заради детето си, заради паметта на майка ми и заради всички вас, които не ме изоставихте.

Благодаря на Илияна Йотова за човечността и за решението, което ми позволи да се върна при семейството си и да бъда в последните дни на майка ми до нея. Благодаря и на хилядите приятели и хора с добри сърца, които през всичките тези години ме подкрепяха, вярваха в мен и се бореха заедно с мен.

Вашата подкрепа ми даде сили да издържа. Няма да я забравя никога.

Десислава Иванчева изтърпяваше присъдата си за поискан и получен подкуп от строителния предприемач Александър Ваклин. Делото срещу нея бе на вече закритата Специализирана прокуратура, започна по доклад на настоящия шеф на КПК Антон Славчев.

Бе задържана зрелищно през април 2018 г. заедно със заместничката си Биляна Петрова, главен прокурор беше Иван Гешев. Петрова бе освободена предсрочно заради влошено здравословно състояние. Пачки с банкноти бяха открити в колата на Иванчева в центъра на София. Двете жени настояват, че те били подхвърлени, за да бъдат отстранени от длъжност, тъй като спирали схемите в "Младост".

Първоначално Иванчева бе осъдена на 20 г. затвор - присъда като за убийство, която впоследствие тя бе намалена на 6. Тя роди момченце, преди да влезе в затвора.

Втората молба на Иванчева да бъде предсрочно освободена бе отхвърлена през април миналата година.

Молбата ѝ до тогава вицепрезидента Йотова преди година беше подкрепена с около 5 хил. подписа на граждани, общественици, депутати, сред които Атанас Атанасов, Мая Манолова и др