19-те тона пилешко и 14 тона масло, хванати в склад до София, били за животни

Замразеното месо уж било за животни

Над 19 тона пилешко месо и над 14 тона масло, и двете без документи, бяха открити при акция на СДВР в склад в село Подгумер.

Върху кашоните би трябвало да има етикет, който да указва, че е за упротреба от животни и е негоден за хора, каза Милен Христов, началник сектор в Икономическа полиция на СДВР за пилешкото месо. При маслото нямало етикет върху кашоните със срока за годност.

Към момента от фирмите не са съдействали и няма документи, посочи Христов. И допълни, че върху храните има възбрана от Областната дирекция по безопасност на храните - София (ОБДХ).

Засега няма данни месото и маслото да са стигнали до търговската мрежа. По един или 2 етикета може да се съди, ще пилешкото е от Бразилия. Фирмата вносител търгува с храни за животни. Тя трябва да покаже документи в ОБДХ.

За маслото има непълна информация, че производителят е от Дания, доставено е от Нидерлания, а търговецът е от Белгия.

Освен маслото и месото, в складовете има и много годна храна на други фирми.