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19-те тона пилешко и 14 тона масло, хванати в склад до София, били за животни

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Милен Христов

Замразеното месо уж било за животни

Над 19 тона пилешко месо и над 14 тона масло, и двете без документи, бяха открити при акция на СДВР в склад в село Подгумер. 

Върху кашоните би трябвало да има етикет, който да указва, че е за упротреба от животни и е негоден за хора, каза Милен Христов, началник сектор в Икономическа полиция на СДВР за пилешкото месо. При маслото нямало етикет върху кашоните със срока за годност.

Към момента от фирмите не са съдействали и няма документи, посочи Христов. И допълни, че върху храните има възбрана от Областната дирекция по безопасност на храните - София  (ОБДХ). 

Засега няма данни месото и маслото да са стигнали до търговската мрежа. По един или 2 етикета може да се съди, ще пилешкото е от Бразилия. Фирмата вносител търгува с храни за животни. Тя трябва да покаже документи в ОБДХ. 

За маслото има непълна информация, че производителят е  от Дания, доставено е от Нидерлания, а търговецът е от Белгия. 

Освен маслото и месото, в складовете има и много годна храна на други фирми. 

Милен Христов

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