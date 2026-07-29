Вижте какво реши правителството днес

Георги Георгиев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Георги Георгиев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Правителственото решение е във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно.

Одобрено е становището на МС по конституционно дело номер 12 за 2026 година

Правителството одобри становището на Министерския съвет по конституционно дело номер 12 за 2026 година за обявяване на противоконституционност на чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането. В становището на МС се застъпва тезата, че искането е неоснователно и следва да се отхвърли.

Министерският съвет прие законодателната си програма до края на 2026 година

Министерският съвет прие законодателната си програма за периода от месец юли до декември 2026 година. Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и одобри през периода. Програмата включва 55 законопроекта.

Законопроектите са в изпълнение на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „Епизоди от живота", Плана за намаляване на административната тежест и други национални политики и др.

Законодателната програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г. ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Министерският съвет прие оперативната си програма за периода юли - декември 2026 г.

Министерският съвет прие оперативната си програма за периода от месец юли до месец декември 2026 г. Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през същия период.

Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата нормативна уредба и последиците от прилагането й, за целите и основанията за приемане на

Програмата съдържа 73 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Оперативната програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г. ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Одобрена е позицията на България, която ще бъде представена на Инвестиционния комитет на ОИСР

Правителството одобри текста на писмо, което ще бъде изпратено до председателя на Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за напредъка и позицията на България по препоръките, изпратени на страната ни на 20 май 2026 г. Те са свързани с присъединяването ни към правните инструменти, попадащи в обхвата на Инвестиционния комитет, в. т.ч. и Кодексите за либерализация на ОИСР. В тях се посочват областите, в които позицията на България трябва да бъде подобрена.

В писмото нашата страна представя извършената законодателна промяна в Закона за насърчаване на инвестициите, адресираща препоръката на Инвестиционния комитет на ОИСР. Представена е и позиция, базирана на задълбочен законодателен анализ, в областта на частната охранителна дейност, където страната ни би искала да запази съществуващите законови разпоредби и регулаторни режими. Текстът на писмото е изготвен в рамките на междуведомствената работна група по Кодексите за либерализация на база на подадена информация и след съгласуване с всички български институции, компетентни или отговорни по темите на препоръките на Инвестиционния комитет.

Правителството упълномощи заместник министър-председателя и министър на финансите да подпише писмото и да го изпрати.

Инвестиционният комитет на ОИСР ще извърши нов преглед на България през месец септември 2026 г. на база на актуализиран доклад от Секретариата на Организацията.

Основната тема на прегледа ще бъде напредъкът на страната по отразяване на поставените от ОИСР въпроси от писмото на Инвестиционния комитет от 20 май 2026 г. във връзка с Кодексите за либерализация на ОИСР и останалите теми, попадащи в обхвата на Комитета.

Правителството извърши промяна в органа, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

Правителството прие разпореждане за промяна на органа, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

С приетия акт правата на държавата като едноличен собственик на капитала, упражнявани понастоящем от министъра на иновациите и дигиталната трансформация, се предоставят за упражняване на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие в капитала, учредено въз основа на и в изпълнение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 22 юли 2015 г. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 15 октомври 2015 г. Основният предмет на дейност на дружеството е изпълнението на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г., 2021 - 2027 г. и следващите програмни периоди.

Извършената промяна не засяга правосубектността на дружеството, неговия капитал, предмета на дейност и органите на управление, нито действителността на сключените финансови споразумения с управляващите органи на програмите, оперативните споразумения с финансовите посредници и договорите с крайните получатели.

Въвеждат се стимули за увеличаване на виетнамските обучаеми във военнообразователната ни система

Министерският съвет одобри Анекс към подписания през 2008 г. Протокол за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри.

До момента във военнообразователната ни система са обучени 52 граждани на СР Виетнам. С подписването на Анекса се въвеждат стимули за увеличаване на броя на виетнамските обучаеми. Предоставя се възможност ръководствата на висшите военни училища самостоятелно да определят разходите за настаняване и хранене на тези обучаеми за съответната учебна година.

Интересът на виетнамската страна към продължаване на сътрудничеството и към обучението на нови военнослужещи в българските висши военни училища остава висок. С решението си правителството създава условия за продължаване на тази традиция на взаимноизгодно сътрудничество.

Правителството одобри доклада за изпълнението през 2025 г. на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година

Министерският съвет одобри Доклада за изпълнението през 2025 г. на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г., който се внася за приемане от Народното събрание.

Докладът отчита изпълнението на заложените в програмата цели и представя настъпилите промени в средата за сигурност, бюджетната рамка, източниците на финансиране и рисковете, свързани с реализацията на проектите.

Основен акцент в доклада е изпълнението на 13-те приоритетни проекта за модернизация на Въоръжените сили. Според документа 2025 г. е успешна за модернизацията на Българската армия, като през годината са въведени нови бойни платформи във Военновъздушните и Военноморските сили.

Предстои осъществяването на следващите етапи на модернизацията и в Сухопътните войски. Успоредно с това през миналата година е продължило изграждането на необходимата инфраструктура за приемането на новото въоръжение и бойна техника.

Министерският съвет предлага за ратификация три договора, свързани с придобиването на основна бойна техника за батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада

Със свое решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон измененията и допълненията към три международни договора, свързани с проекта за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.

Предложението се отнася до вече одобрените от Министерския съвет изменения и допълнения на международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър", на управляеми противотанкови ракети „Javelin" и на боеприпаси за машини „Страйкър".

Започва предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива между Гърция, Турция, България и Румъния

Министерският съвет одобри изпълнението на предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на Република България. Финансирането, в размер на 10 млн. евро., ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния.

Правителството определя „Булгартрансгаз" ЕАД за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането на предпроектното проучване. Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител; да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности.

Министерският съвет прие доклад за изпълнението през първото полугодие на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2026 година.

От общо 140 мерки със срок за изпълнение към 30 юни са изпълнени 70 мерки. Неизпълнените мерки са 70, което е 50 % неизпълнение.

46 от неизпълнените мерки са законопроекти, от които 5 са внесени за разглеждане в 52-то Народно събрание.

В отчета на Плана за действие към 30 юни 2026 г. са включени 25 мерки, имащи отношение към образувани процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 24 отделни процедури.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 26 ненотифицирани директиви в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2026 г. Въвеждането на тези директиви се отчита в рамките на т.нар. Информационно табло за единния пазар и конкурентоспособността (The Single Market and Competitiveness Scoreboard).

През 2026 г. продължава осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2026г.

Правителството одобри шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2026 г.).

Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2026 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси", „Икономически и финансови въпроси", „Правосъдие и вътрешни работи", „Земеделие и рибарство", „Транспорт, телекомуникации и енергетика", „Околна среда", „Социална политика, заетост и здравеопазване", „Образование и култура" и „Конкурентоспособност".

В Шестмесечната програма са включени общо 53 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

Правителството прие доклад за образуваните от ЕК срещу България процедури за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 30 юни 2026 г.

Целта на доклада е информативна и превантивна - предотвратяване на образуването на процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, както и закриване на висящите процедури преди Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран от Европейската комисия.

Такъв доклад се изготвя на всеки три месеца и се изпраща за информация на Народното събрание.

Правителството одобри позиция на България по дело пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-233/26, Катиков пред Съда на Европейския съюз.

Преюдициалното запитване, отправено от Софийския градски съд, е във връзка с тълкуване на разпоредби от Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, на Хартата на основните права на Европейския съюз и на Договора за Европейския съюз. От Съда на ЕС се очаква да разясни дали те са приложими към национална правна уредба, според която квалифициращият признак на престъпленията, свързани с наркотични вещества, се определя въз основа на паричната стойност на веществата.

Поставени са въпроси за съвместимостта на този механизъм с принципите на законоустановеност на престъплението и наказанието и на независимост на съда; за съдържанието на понятието „големи количества наркотици" и на условието наркотиците да са „измежду най-вредните за здравето"; за изискването за размер на наказанието, както и по допустимостта на намаляване на наказанието чрез споразумение в наказателния процес.

С участието си по дело С-233/26. Република България има възможността да допринесе за изясняването пред Съда на ЕС на действителното съдържание на указаните в запитването правни норми.

В позицията се излагат аргументи в защита на основните тези, обосноваващи защита на националния правен интерес.

Одобрени са резултатите от участието на България в Неформалната среща на министрите на ЕС по заетостта и социалната политика в Ирландия

Правителството одобри резултатите от участието на България в Неформалната среща на министрите на Европейския съюз по заетостта и социалната политика, която се проведе на 6 юли 2026 г. в град Балина, Ирландия.

В рамките на форума се проведоха три дискусионни сесии. По време на първата сесия министрите разгледаха темата за преодоляване и предотвратяване на бедността през целия жизнен цикъл - от детската бедност до социалното изключване на възрастните хора. Акцентът на втората дискусия бе необходимостта от поддържането на високи трудови стандарти за защита на работниците. Третата сесия беше посветена на темата за подобряване на резултатите на пазара на труда за хората с увреждания.

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на Владимир Иванов Афенлиев като председател на Комисията по прозрачност е определен проф. д-р Петко Ненков Салчев.

Професор Петко Салчев притежава богат управленски и академичен опит, съчетаващ медицинско и икономическо образование. В кариерата си е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник- министър на здравеопазването (2003-2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 - 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване - София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ".

Паралелно с административната си дейност развива мащабна научна кариера.

Професор Салчев е дипломиран лекар от Медицинска академия - София със специалност „Социална медицина", магистър по „Икономика и финанси" от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" и доктор по медицина. Той е професор в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС.

Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. За изключителните си заслуги към сектора през 2021 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие.

Правителството одобри мерки за ускоряване на изпълнението и минимизиране на риска от загуба на средства по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. и за увеличаване на допустимото договаряне над бюджета на програмата

С цел да се минимизира рискът от загуба на средства по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. и да се постигнат в максимална степен на заложените индикатори и цели по програмата, правителството одобри мерки за ускоряване на изпълнението:

• Допълнително увеличаване на бюджета на финансовите инструменти по Приоритет 4 „Справедлив преход";

• Трансфер към програмата на проекти в напреднал етап на изпълнение, финансирани от държавен или общински бюджет.

С оглед реализиране на мерките и с цел ускоряване изпълнението на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027, правителството дава съгласие Управляващият орган на програмата да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 35 на сто над определения бюджет по програмата.

Навременно осигуряване на възможност за наддоговаряне чрез сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на одобрени проекти и/или допълнителни обекти на допустимите бенефициенти/кандидати по програмата ще минимизира риска от загуба на средства през 2026 г„ както и във връзка с крайния срок за допустимост на разходите по ПРР и цялостното отчитане на програмата.

Наддоговарянето ще позволи и своевременно финансиране на зрели проекти, което ще подпомогне държавния бюджет в дългосрочен план, и ще допринесе за максимално усвояване на средствата от Европейския съюз при спазване на принципите на добро финансово управление.

Увеличеното наддоговаряне по програмата също ще позволи чрез Фонда за справедлив преход да бъдат осигурени средства за навременна подкрепа за прехода на енергийния сектор към климатична неутралност.

С над 54 млн. евро годишно повече се очаква да бъдат приходите от винетки от 2027 г.

Допълнителни приходи в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години се очакват в резултат от промяна на цените на винетните такси. В приетото от правителството днес Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа е заложено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 20026 г.

В резултат таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория M l, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс в резултат от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на 1акси йод 2% на годишна база.

Техническите одити показват, че над 35% ог второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7Q00 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

МС разреши включването на Търкиш петролиум Оувърсийз къмпани Лтд в проучванията за нефт и природен газ в „Блок 1-26 Хан Тервел"

Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В. ще може да прехвърли 33 на сто от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел", след като днес Министерският съвет разреши промяната. Новият титуляр, който се включва в проучванията, е Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд. След частичното прехвърляне ШЕЛ вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд - 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през м. декември 2025 г. с Шел Експлорейшън енд продакшън. През м. април 2026 г. титулярят прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на ОМВ Петром Е&П България СРЛ.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

Правителството одобри проект на спогодба между България и Китайската народна република за международни автомобилни превози на товари

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителствата на България и Китайската народна република за международни автомобилни превози на товари, като основа за водене на преговори. Тя е първата между двете страни в тази област.

С подписването на документа ще се регламентират отношенията между двете страни в областта на автомобилния транспорт.

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 22 и 23 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург

В областта на рибарството министрите обсъдиха представеното от Европейската комисия Съобщението на ЕК относно устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2027 г. Повечето министри подчертаха, че екологичните цели трябва да бъдат балансирани с икономическото оцеляване, конкурентоспособността и продоволствената сигурност на крайбрежните общности.

Съветът обсъди и резултатите от оценката на Комисията на Общата политика в областта на рибарството. Министрите се обединиха около необходимостта от намаляване на бюрокрацията и административната тежест, както и от облекчаване на правилата за капацитета на флота с цел улесняване на мерките за безопасност и енергийния преход. За по-голямата част от делегациите задължението за разтоварване продължава да представлява сериозен проблем, като някои настояват за неговото реформиране или дори премахване.

В областта на земеделието Съветът обмени мнения относно състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. Целта бе да се предоставят допълнителни политически насоки за справяне с текущите предизвикателства, като се използва информация, споделена от държавите членки, както и анализи, предоставени от Европейската комисия. Комисията реферира към представения през месец май амбициозен план за действие, включващ целенасочени мерки в подкрепа на земеделските производители от ЕС. Целта на мерките е да се помогне на земеделските производители да се справят със значителните предизвикателства, произтичащи от ситуацията в Близкия изток, и да се осигури достъп до основни суровини, по-специално торове, като по този начин се даде възможност за продължаване на производството на достъпни храни за потребителите в ЕС. Министрите изразиха своята подкрепа за плана за действие на ЕК и очакват бързото му прилагане.

Заседанието продължи с ориентационен дебат относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на ЕС. Делегациите като цяло бяха положително настроени по отношение на предложените от Председателството изменения, но също така призоваха за по-голяма субсидиарност и гъвкавост за държавите членки при прилагането на целите на ОСП, наред с опростени правила за намаляване на административната тежест за земеделските производители и властите. Те настояха за по-голяма гъвкавост при целенасоченото подпомагане на доходите, както и по-голяма адаптивност при екологичната и секторната подкрепа, като същевременно се запазят общите стандарти на ЕС.

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 13 юли 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия

В областта на земеделието Съветът обмени мнения по представените от Европейската комисия Стратегия за животновъдството и План за протеините. Министрите подчертаха необходимостта от повишаване на конкурентоспособността, издръжливостта и устойчивостта на животновъдния сектор, като същевременно се продължи с подобряването на здравето и хуманното отношение към животните. Те посочиха значението на диверсифицираното снабдяване с протеини, като изтъкнаха нуждата от адекватна финансова подкрепа за изпълнението на двете инициативи.

Министрите обмениха мнения по темата за жените в земеделието. Съветът се обедини около необходимостта от насърчаване на участието на жените в агрохранителната верига, като същевременно се гарантира, че те са адекватно представени на ръководни позиции и в процеса на вземане на решения. Беше подчертано значението на насърчаването на равните възможности за жените фермери да купуват, наследяват и създават селскостопански предприятия.

Заседанието продължи с представяне от Европейската комисия на актуална информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Министрите подчертаха значението на географските означения за конкурентоспособността на селскостопанския износ на ЕС и добавената стойност, която те носят и поискаха по- широкото популяризиране на означенията, осигуряване на подходящо финансиране, опростяване на процедурите за регистрация и системното им включване в споразуменията за свободна търговия, съчетано с по-ефективен мониторинг и прилагане от третите страни. По отношение на международната търговия, редица делегации поставиха акцент върху необходимостта от гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция, като засегнаха търговските отношения със САЩ, Китай, Меркосур, Армения и Украйна и призоваха за включването на предпазни клаузи в търговските споразумения.

Министерският съвет прие решение за промяна на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

Министерският съвет прие решение за промяна на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Съгласно Закона за здравното осигуряване Надзорният съвет е с мандат 5 години.

Настоящият Надзорен съвет е конституиран през 2025 г. Членовете му могат да бъдат предсрочно освободени с решение на Министерския съвет, като на тяхно място се определят нови членове за остатъка от мандата на съвета.

С решението се освобождават предсрочно като представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК Милена Красимирова Кръстанова и Мария Вълканова Беломорова. На тяхно място се предлага за представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК да бъдат определени Борис Давидов Михайлов - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, назначен с Решение № 444 на Министерския съвет от 2026 г., и Петко Ненков Салчев - заместник-министър на здравеопазването.

Борис Давидов Михайлов е роден през 1959 г. в София. Има завършени две магистратури - по икономика в УНСС и по право. Преминал е курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Работил е в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. С над 15-годишен опит като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие", а от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. е начело на Националната агенция за приходите.

Петко Ненков Салчев е роден на 14 април 1961 г. Дипломиран лекар е от Медицинска академия - София със специалност „Социална медицина", магистър по „Икономика и финанси" от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" и доктор по медицина. Професор е в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС. Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. Притежава богат управленски и академичен опит, съчетаващ медицинско и икономическо образование. В кариерата си е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник-министър на здравеопазването (2003-2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 - 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване - София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ".

Правителството одобри промени в Закона за производството на оптични дискове и матрици

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

С измененията се въвеждат и по-прецизни правила за извършването на административните дейности по електронен път. Целта е да се повиши ефективността на административното обслужване, да се улеснят гражданите и бизнесът и да се насърчи предоставянето на услуги чрез електронни средства.

Основно измененията и допълненията са насочени към намаляване на административната тежест за лицензираните производители и за лицата, които кандидатстват за издаване на лиценз за производство на оптични дискове и матрици. Промените оптимизират процедурите по подаване и разглеждане на заявленията при условията и по реда, предвидени в закона.

Правителството гласува законова защита срещу SLAPP делата

Министерският съвет одобри проект за изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по стратегическите дела срещу публичното участие, известни като SLAPP дела или дела шамари. Става дума за явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела.

В работата по законопроекта са изследвани доклади и препоръки на Европейската комисия, препоръки на Комитета на министрите на СЕ, анализи на Асоциацията на европейските журналисти, както и опитът на други държави членки на Европейския съюз. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява.

Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за изцяло национални дела.

С промени в ГПК в частта за особените производства се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника". В законопроекта се пояснява, че „публично участие" е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Детайлно е разписано и кога е налице „въпрос от обществен интерес" - засягане на основни права, дейности на публични фигури, сигнали или публична информация за корупция и др.

Като мярка за ефективна защита по делата „шамари" се урежда възможност за прекратяване на производството от съда на ранен етап и в кратки срокове чрез решение по същество, в което се установява очевидната неоснователност на иска, предявен поради публичното участие на ответника.

Другата хипотеза е искът по дело-шамар да е надлежно предявен и обоснован и едва след като даде ход на делото съдът да установи, че производството се води единствено, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

Законопроектът изброява определи индикатори за дела шамари, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност, или прекомерност на иска или на част от него; множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд и други.

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства (от ищеца).

А по искане на ответника съдът може да допусне обезпечение на съдебните разноски, които разумно се очаква да бъдат понесени от него във връзка с участието му в делото. Съдът допуска това обезпечение, ако прецени, че делото е с оглед на публичното участие и е вероятно искът да не бъде уважен.

Решенията на съда ще подлежат на обжалване по правилата на ГПК. Влязлото в сила решение по дело шамар с пълните данни на ищеца да бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие от съда, постановил съдебното решение.

По-ниски такси за платено обучение и ограничение на увеличението им по време на следването

Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Това се предвижда в Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Досега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платената форма на обучение, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите в държавна поръчка. Така всяко осигуряване на допълнителни средства от бюджета за издръжка в отделни направления водеше и до увеличение на таксите на студентите в платена форма. С изменението този базов минимум се намалява с 10%, като се очаква това да се отрази и в средствата, които заплащат обучаващите се.

За да се даде сигурност и предвидимост на студентите, с измененията се въвежда и изискване таксите на студентите в платена форма на обучение да не могат да се увеличават през периода на цялото им следване с повече от 20% спрямо първата година. По този начин ще се елиминира и възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване, се посочва в мотивите за промяната.

Законопроектът предвижда и административни облекчения - занапред удостоверяването на завършена степен на образование или съответно удостоверения за признато образование в чужбина ще става по служебен път от административните органи. Така ще отпадне излишна административна тежест за гражданите и ще се оптимизират процедурите. Промяната е в изпълнение на мярка № 142 от Плана за намаляване на административната тежест.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предлаганите промени са свързани с въвеждане на мерки за преодоляване на недостига на лекарствени продукти, усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), както и подобряване на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти. На следващо място със законопроекта се осигурява изпълнение на мерки от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

С подобряването на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти се цели да се гарантира сигурността в процеса по лекарствоснабдяването и ограничаване случаите на липси или недостиг на жизненоважни за населението лекарствени продукти. Друг очакван резултат е постигането на повече прозрачност и проследимост в процесите по доставката на лекарствени продукти между различните участници и задоволяване на потребностите на българските граждани. Като гаранции за постигането на посочените резултати са въведени и съответните санкции при нарушаването на закона.