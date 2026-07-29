България иска да купи противопожарни самолети

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Доброто сътрудничество между България и Leonardo в процеса на модернизация на Българските въоръжени сили, както и доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, бяха сред акцентите на срещата. Придобиването на транспортни средства и други общи проекти бяха очертани като потенциали сфери на сътрудничество.

Министър-председателят Радев подчерта, че политиката на българското правителство по отношение на модернизацията на Въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство.

През 2025 г., когато беше президент, Румен Радев обяви "Концепция за развитие на способностите за борба с пожарите от въздуха". В нея се предвижда ВВС да получат финансиране, с което да преоборудват трите си самолета "Спартан" и да си купят още два.

През същата година стана ясно, че тогавашният военен министър Атанас Запрянов иска да купи поне 3 нови самолета "Спартан", оборудвани със специализиран модул за пожарогасене.

75 млн. евро за един самолет бе прогнозната стойност в концепцията, изготвена от военното министерство и ВВС. Три ще струват над 440 млн. лв.

През 2022 г. с офсетно споразумение е придобита системата "Гардиън", която се използва с много ограничения и на границите на експлоатационните характеристики на "Спартан", обясни преди година зам.-командирът на ВВС ген. Димитър Георгиев.

И до днес обаче тя не се използва.

Предназначена е за превантивни действия при пожар, като водата се хвърля от дървени касети от люка на самолета. Преди 2 г. ВВС направиха анализ и установиха няколко проблема, свързани с безопасността. Необходимо е да се отцепи 800-метрова зона за сигурност, в която не трябва да има хора и къщи. Освен това има ограничения за скоростта и височината на полета.

"Гардиън" е закупена по офсетно споразумение между правителството и италианската компания "Леонардо" - производителя на самолетите "Спартан".