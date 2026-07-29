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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23305146 www.24chasa.bg

Правителството освободи един от зам.-шефовете в ДАНС

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Решението е взето на днешното заседание на правителството. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Правителството освободи Георги Георгиев като заместник-председател на ДАНС. Причината е, че той е изявил желание да напусне поста предсрочно.

Георги Георгиев бе назначен официално на поста заместник-председател на ДАНС на 19 юни 2024 г. от служебния кабинет на Димитър Главчев. Според това решение Георгиев трябваше да остане на поста до 28 юли 2028 г., защото трябваше да довърши мандата на предшественика са Петър Петров. Той пък бе назначен от правителството на Николай Денков.

 В момента шефът на ДАНС Пламен Тончев има само един заместник - Станчо Станев. През 2025 г. законът бе променен и заместниците му от двама станаха трима.

Станев пък първото назначение на кабинета на Румен Радев през май.                                                                                                                                 

Решението е взето на днешното заседание на правителството.
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