Терзиев: Защитихме 265 млн. евро европейско финансиране обновяване на градския транспорт

Средствата ще бъдат вложени в разширение на метрото и доставка на 145 нови трамвая, тролейбуса и електробуса

Столична община защити 265 млн. евро европейско финансиране за най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата история на София. Средствата ще бъдат инвестирани в разширението на метрото и в цялостно обновяване на подвижния състав на градския транспорт чрез доставка на нови трамваи, тролейбуси и електробуси, както и необходимата за тях зарядна инфраструктура. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

София беше приоритизирана в държавния план, тъй като предложи проекти с вече сключени договори или на финален етап на процедурите, което гарантира бързото усвояване на средствата.

„От началото на мандата работим по конкретен принцип - първо определяме от какво има нужда градът, след това подготвяме проектите така, че да могат да бъдат реализирани, и търсим всички възможни източници на финансиране. Добрите идеи променят града само когато успеем да осигурим средствата за тяхното изпълнение", посочи кметът на София Васил Терзиев.

Над 220 млн. евро от финансирането ще бъдат инвестирани в разширението на метрото, включително в изграждането на новите станции към квартал „Люлин". Проектът ще подобри транспортната свързаност на един от най-големите жилищни райони на София и ще даде възможност на повече хора да използват бърз и екологичен транспорт.

Останалата част от средствата ще бъде вложена в обновяване на наземния транспорт с доставка на:

20 нови трамвая, които ще обслужват линии №10 и №13;

75 нови тролейбуса;

50 електробуса и необходимата за тях зарядна инфраструктура.

Новите превозни средства ще осигурят по-комфортно, по-надеждно и по-достъпно придвижване за гражданите.

„Благодарение на съвместната работа на екипа на Столична община, на институциите, с които беше координирана процедурата, и на подкрепата за запазване на финансирането, София ще може да реализира една от най-важните инвестиции в развитието на градския транспорт", допълни Терзиев.

Първите електробуси и част от новите превозни средства се очаква да започнат работа по софийските маршрути през пролетта на следващата година. Новите трамваи ще позволят подобряване на обслужването по ключови направления, включително по линии като 10 и 13, а новият подвижен състав ще подобри транспортните връзки в различни части на града - сред тях кварталите „Надежда", „Орландовци" и „Враждебна", както и направленията по ринговите булеварди „Тодор Каблешков", „Филип Кутев", „Г.М. Димитров".

Модернизацията е крайно необходима, тъй като в момента столичани използват превозни средства на възраст до 50 години. В депо „Банишора" например най-новият трамвай е на 20 години и представлява модернизиран 40-годишен модел.

Междувременно Столична община продължава подготовката на нови проекти за модернизация на транспорта и търсенето на допълнителни възможности за финансиране. Предстои обсъждане на заем от над 367 млн. евро за ремонт на инфраструктура и закупуване на още 200 нови автобуса (Euro 6 или нулевоемисионни). Предвиждат се и спешни мерки за попълване на недостига в „Столичен автотранспорт" чрез закупуване на 42 употребявани съчленени автобуса и нови туристически автобуси.

Целта е градският транспорт в София да стане по-предпочитана алтернатива на личния автомобил – с по-бързи връзки между кварталите, по-малко задръствания и по-чист въздух за всички жители на града.