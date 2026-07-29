42-метров комин, символ на дружбата със СССР, събарят в Рудозем

Събарят 42-метров комин, собственост на някогашния минен гигант Горубсо, построен по идея на специалисти от СССР. Огромен кран демонтира стърчащото и неизползваемо стоманобетонно съоръжение в центъра на Рудозем. В града свързват комина като символ на българо- съветската дружба.

Коминът е отвеждал дима от отоплителната инсталация, обслужваща дейността на предприятието. Освен това произведената топла вода се е използвала за битови нужди и за отопление на оранжерии.

„Освен комина ще бъдат премахнати и две обслужващи сгради. Те са собственост на дружеството „Върба-Батанци" към холдинг „КЦМ 2000". Взети са всички мерки за безопасност. В общината все още не са постъпвали инвестиционни намерения от компанията относно бъдещото предназначение на терена", каза кметът на Рудозем инж. Недко Кулевски.

Някогашното предприятие „Горубсо" е било най-голямото в област Смолян. Името „Горубсо" е абревиатура от „Горно-рудно българо-съветско общество". То носи това име от май 1949 г. и е създадено по силата на спогодба между правителствата на СССР и България.

Преди това оловно-цинковите руди са се добивали от българо-швейцарското дружество „Гранатоид" и германските фирми „Шолберг Цинк", „Ото Волф" и „Фелтен и Гийом". Общото акционерно дружество е носело името „Пирин". След идването на новата власт то е национализирано, а германските му активи са предадени в собственост на СССР.

През октомври 1955 г. СССР прехвърля своя дял от капитала на „Горубсо" на България и предприятието става изцяло българско. След промените през 1989 г. то е преструктурирано и разпродадено на отделни дружества, като съдбата на всяко от тях е различна.