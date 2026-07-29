Депутати събират парите за лечението на детето на загиналия пилот Дункин, министър Стоянов вече дарил

Депутатите от комисията по отбрана искат да дарят сумата за лечението на дъщеричката на загиналия пилот Венцислав Дункин. За кампанията пред тях спомена депутатът от "Прогресивна България" Иван Димитров. Военният министър Димитър Стоянов пък заяви, че вече е дарил "прилична сума" за детето.

Малката дъщеричка на трагично загиналия военен пилот Венцислав Дункин от Разлог се нуждае от спешно лечение. Министерството на отбраната и Българската армия отправиха призив за помощ и съпричастност за каузата на малката Анастасия. Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве.

Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг на 13 септември 2024 г, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка – за здравето на собственото си дете. Анастасия се роди три месеца след смъртта на баща си, загинал по време на тренировъчен полет в авиобазата "Граф Игнатиево", седмица преди да сключи граждански брак с любимата си Ели.

"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума: 𝟕 𝟒𝟏𝟔,𝟏𝟓 евро за 𝟑-месечен курс на лечение. Дарителската кампания е отворена до 01.09.2026 г.", обявиха от МО.

Пред колегите си Иван Димитров от ПБ каза, че детето е претърпяло инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. Затова се нуждае от лечение.

"Необходимата сума е 7416 евро, част от нея вече е обезпечена. Не можем да останем безучастни и да не помогнем на детето с остатъка от сумата", допълни Димитров и бе подкрепен от съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Така депутатите се разбраха да разпространят помежду си номера на сметката за дарението и още тази вечер да я осигурят цялата.

"Инициативата тръгна от МО, след като разбрахме. Трябваше да помогнем. Самият аз вече дарих прилична сума, приканвам всеки да дари. 7500 евро е нищо, но тази дарителска кампания е жест към това дете", категоричен бе Димитър Стоянов.