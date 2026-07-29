Столична община започна аварийно укрепване на покрива на баня „Горна баня“

Столична община започна дейности по обезопасяване и аварийно-временно укрепване на част от покривната конструкция на сградата на баня „Горна баня". Мерките са първата спешна стъпка към опазването на една от емблематичните сгради в столицата до началото на цялостната ѝ реставрация. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Целта на аварийните дейности е да бъдат обезопасени сградата и прилежащото пространство от падащи керемиди, ламаринени обшивки и части от мазилки, както и да се предотврати проникването на вода в зоната на компрометираната покривна конструкция. По този начин ще бъдат ограничени допълнителните увреждания по конструкцията и фасадата на сградата.

Необходимостта от спешната намеса възникна след пропадането през последните седмици на част от покрива над главния вход на банята. Изпълняваните дейности имат за цел да съхранят сградата в максимална степен до започването на основния проект за фасаден ремонт, реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на покрива.

Проектът за реставрацията на покрива и фасадата е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. След получаване на съгласуването предстои издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Столична община. Паралелно с административните процедури район „Овча купел" подготвя документацията за обществената поръчка за изпълнение на реставрационните дейности.

Столична община осигурява необходимото финансиране за възстановяването на баня „Горна баня", като целта е след близо две десетилетия на административни процедури и забавяния да започне реалното възстановяване на една от най-ценните сгради на балнеоложкото наследство на София.

Възстановяването на баня „Горна баня" е сред приоритетите на Столична община за опазване на архитектурното и културното наследство на София. След години на забавяне и неизпълнени намерения Общината предприема действия, за да осигури необходимото финансиране и да създаде условия проектът да премине от административните процедури към реално изпълнение.