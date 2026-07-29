Прокуратурата: Пилотска грешка е причина за смъртта на Петко Димитров и Венцислав Дункин на "Граф Игнатиево"

Майорът започнал да изпълнява фаталната фигура от височина 68 м над земята и със скорост 455 км/ч., вместо с предписаните минимум 200 м и 620 км/ч

Грешки на пилота майор Петко Димитров са причината за неговата и на старши лейтенант Венцислав Дункин смърт по време на тренировка за авиошоу на 13 септември 2024 г. на авиобаза "Граф Игнатиево". Това е заключението на наблюдаващия прокурор Христо Анчев, който е прекратил досъдебното производство на това основание. Постановлението е обжалвано от близките на загиналите, но е потвърдено от Военния съд в Пловдив с определение, което подлежи на обжалване пред военноапелативните магистрати. "Самолетът е бил изправен, а наблюдаващите полета не са имали какво да направят при констатираното неспазване на правилата от страна на майора", обясни Анчев за "24 часа".

Димитров и Дункин излитат с учебно-тренировъчен самолет L-39ZA "Албатрос" в 12,17 часа на фаталната дата. Трябвало да изпълнят упражнения, които са тренирали многократно - косо полутоно, лупинг, кос лупинг, ½ кубинска осморка, възходящи елеронни тона, се чете в определението на Военния съд в Пловдив. Един от наблюдаващите полета забелязал, че при една от изпълняваните фигури, по негово субективно мнение, височината на извеждане на самолета била по-малка от минималната разрешена. На Петко Димитров били дадени указания да спре изпълнението на задачата, но самолетът се насочил към земята и последвал удар. Избухнали пламъци, отломките се разлетели, а двамата летци починали от тежките си травми.

"Анализът на събрания доказателствен материал води до заключението, че причината за настъпилия вредоносен резултат е неправомерното поведение на майор Петко Димитров. Той грубо е нарушил заповяданите мерки за безопасност. След

изпълнение на вертикални фигури Димитров 3 пъти е извеждал самолета под заповяданата минимална височина 200 м – съответно 104, 109 и 68 м. Димитров е предприел изпълнението на последната фигура, оказала се фатална, от височина 68 м над земната повърхност и със скорост 455 км/ч., вместо с

предписаните минимум 200 м височина и скорост от 620 км/ч. С тези свои съзнателни действия той изначално се е поставил в невъзможност да довърши успешно упражнението", смята още съдебният състав. Магистратите не намират вина у Венцислав Дункин, който не е вземал решения и не е извършвал действия по време на полета, т.е. не е бил съпричастен към нарушаването на мерките за безопасност.

Час преди инцидента тогавашният президент Румен Радев летя с F-16 над авиобазата, но си тръгна, преди да стане катастрофата.