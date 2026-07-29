Ваня Стефанова нареди да се провери бавено ли е прехвърлянето на делото за ВиК - Бургас

Ако се установи подобно нещо, ще поиска наказания

И. ф. главният прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на разследването за ВиК - Бургас, съобщиха от държавното обвинение.

Досъдебното производство, което от Софийската градска прокуратура потегли към Окръжната прокуратура в Бургас, е повод за коментари през целия ден днес.

Първо в началото на заседанието на правителството премиерът Румен Радев съзря в досъдебното производство "сериозен шанс да започне разплитането на голяма политическа корупция", защото "в хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби със стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно - към национално известни фигури". Точно за това МВР отнесло този случай към Софийска градска прокуратура, защото "има лица с имунитет". Последвало обаче протакане и трима прокурори си направили отвод.

Веднага дойде отговор от Софийската градска прокуратура, която обяви, че на 16 юли делото е тръгнало към Бургас, защото нямало лице с имунитет и престъпленията, които се разследвали, не били извършени в София. Според закона само Софийската градска прокуратура може да разследва лица с имунитет - депутати и магистрати.

По-късно от Бургаската окръжна прокуратура обявиха, че поемат разследването.

От държавното обвинение съобщиха, че проверката, възложена от Ваня Стефанова, ще се извърши от Инспектората към Върховната касационна прокуратура. Тя ще изяснява има ли протакане, както твърди премиерът Радев.

"При установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител", казаха още от държавното обвинение. Както е известно шеф на СГП е Емилия Русинова, срещу която се води дисциплинарно производство. Преди седмици правосъдният министър Николай Найденов поиска тя да бъде временно отстранена, но ВСС отказа.

"Временно изпълняващият функциите на главен прокурор вече недвусмислено показа, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика", казват още от прокуратурата.

И добавят, че "настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки. Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения."

Бившият шеф на ВиК-Бургас беше арестуван в началото на месеца. Според разследващите Цветан Мирчев заедно със служителя Илчо Боев били свързани с плащане на над 300 хил. евро на фирма, която спечелила поръчка за почистване на сондажни кладенци. Дейностите не били извършени, но парите били платени. Разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК-Бургас, който твърди, че е бил принуждаван да подписва документи с невярно съдържание. Малко преди акцията в Бургас пък бе задържан началникът на ВиК-дружеството в Несебър по сигнал за поискан подкуп.