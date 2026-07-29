Обосначиха с буй тръбата, изплувала при Созопол, за да предпазят плавателните съдове

Буй отбелязва мястото на стърчащата в морето тръба при Созопол, за да предпази корабоплаването в райна. Тя изплува над водите на 500 м до къмпинг "Златна рибка" и за нея бе съобщено на 27 юли. За два дни Изпълнителна агенция „Морска администрация" и ДП „Пристанищна инфраструктура" обезопасиха корабоплаването в района, съобщиха от министерството на транспорта.

Веднага след установяването на точните координати, „Морска администрация" разпространи навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове, а държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура" постави обозначителен буй, който маркира местоположението и осигурява необходимата видимост в зоната.

Районът е под наблюдение и към момента няма данни за затруднения на корабоплаването.

На 27 юли тръба изплува на 500 метра навътре в морето до къмпинг "Златна рибка" край Созопол и втрещи летовниците. Подозренията са, че става въпрос за повредено заустващо отпадните води съоръжение, не се оправда. Проверка на РИОСВ - Бургас установи, че няма завърсяване на морето край Созопол, въпреки че тръбата е част от трасето на подводното заустване на пречистените отпадни води.

"Морска администрация" и предприятието "Пристанищна инфраструктура" обозначиха мястото, за да не се блъсне някой плавателен съд в нея.