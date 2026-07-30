Потегляш с джет, ако си на 16 г., но с до 9 км/ч на морето, деца до 14 г. на атракцион само с пълнолетен

При вятър над 20 метра в секунда високите въртележки се спират, при такава скорост почват да се чупят клоните на дърветата

С максимум 9 км/ч ще могат да потеглят джетове от брега на морето и да се връщат. Скоростта на увеселителните влакчета пък се ограничава до 200 км/ч, а на въртележките - до 25 оборота в минута.

Това са част от новите правила за безопасност, разписани в наредбите към Закона за безопасност на атракционните услуги. Той беше разработен и приет спешно миналата година след редица инциденти по морето през лятото. При един от тях загина 8-годишно дете, падайки от парасейлинг на Южния плаж в Несебър. Тогава стана ясно, че контрол над толкова популярните водни атракциони почти няма.

Основните акценти в закона са, че деца под 14 г. ще могат да ползват атракционни услуги единствено в присъствието на пълнолетен придружител. Всички клиенти трябва да са преминали инструктаж и да са подписали декларация за съгласие, да са в трезво състояние и да не са под въздействието на наркотици. Доставчиците ще трябва да се регистрират в публичен електронен регистър към Министерството на туризма, който вече е наличен.

Всяко съоръжение, оборудване и екипировка трябва да има собствен паспорт,

в който да се вписват извършените прегледи, ремонти и модификации. Те трябва да преминават през ежедневен технически контрол.

Въвежда се задължителна застраховка “Злополука”

за потребители и трети лица, както и изискване за план за безопасна експлоатация, редовни обучения и инструктажи на персонала.

На практика обаче новите правила ще действат от следващото лято, защото наредбите към закона са пуснати за обществено обсъждане чак сега и вероятно ще влязат в сила през октомври.

Тази, която ще регулира атракционите по морето и река Дунав, се актуализира от Министерството на транспорта. Специфичното е, че тези услуги ще могат да се предоставят само в специално обособени и предварително съгласувани зони, които са на охраняеми морски плажове. Между две зони трябва да има най-малко 500 м разстояние. Изисква се осигуряване на водни коридори за безопасно влизане и излизане.

Всяка зона ще си има управител с правоспособност водач на кораб, както и отговорно лице за безопасност.

Конкретно за джетовете се въвежда възрастово ограничение от 16 години - по-малки деца няма да могат да го карат сами. Тези, навършили 16, ще имат право, ако са в определените зони, преминали са инструктаж и ако джетът има GPS система. Тя ще следи движението и скоростта, като при нарушения машината автоматично ще бъде спирана.

За парасейлинга, или т. нар. воден парашут новите изисквания са екипажът да е от поне двама души с необходима специална квалификация - едноседмичен курс и поне 500 полета, или 250 астрономически часа практика. Разписани са подробно изисквания за парашута, въжето, подходящото време, вятър. Парашутните системи подлежат на задължителна техническа проверка от лица, сертифицирани по Закона за гражданското корабоплаване.

Не се допуска да се качват повече от двама клиенти наведнъж.

По време на полета се носят спасителни жилетки със свирка.

Те ще са задължителни и за возещите се на водна шейна.

Съвместни проверки ще се извършват от “Морска администрация” и Гранична полиция - по график и при сигнали. КЗП и кметовете също ще имат отношение.

Атракционите, които се ползват във вътрешните води - язовири, реки, обаче са регулирани с друга нова наредба, изготвена от Министерството на икономиката. За тях също ще има обособени зони.

Забранява се използването на атракциони по тъмно

В тази наредба обаче са описани изисквания за много повече видове услуги, които липсват в другата - като водно колело, водни ски, катамарани и яхти, рафтинг и модерни съоръжения като уейкборд, уейкскейт, ховърборд, уиндсърф, падълборд и други.

Съвсем отделна наредба пък регулира съоръженията в увеселителните паркове. В нея подробно са разписани изисквания за видовете атракциони. Например

влакчетата трябва да са оборудвани с две независими системи на задържане - например колан и рамо.

За въртележките е посочено, че центробежната сила трябва да е 2-4 g, а пътниците се закрепват със заключващи механизми с двойна защита.

Атракции на голяма височина като кули за свободно падане, катапулти, гондоли, виенски колела трябва да са до 250 м високи и да работят при вятър до 20 м/сек. Тази скорост се определя като доста силна - може да счупи клони или да отклони кола от пътя.

Особеното при всички атракциони е, че като контролиращи органи за техническите параметри са определени фирми, акредитирани от Българската служба за акредитация. Те дават и първоначално разрешение съответното съоръжение да се пусне в експлоатация.

Оказва се обаче, че такива

акредитирани фирми към момента в България няма

Все още дори не са и разписани изискванията за тях. В същото време според закона до 2 октомври всички атракционни съоръжения трябва да са сключили договор с такава компания, която да извършва технически преглед. В противен случай са предвидени санкции до 100 хил. лв. Запознати, участвали в работните групи, изготвили наредбите, смятат, че за да се реши този проблем, срокът ще се удължи.