Невъзможна аутопсия засилва мистерията с мъртвите делфини край Приморско

3 са версиите за смъртта на 11-те морски бозайника - рибари, военни учения или болест

Седмица след като водолази се натъкнаха на ужасяваща гледка с 11 мъртви бебета делфини в морето край Приморско, остава загадка каква е причината за смъртта им. Версиите за масовото гробище на дъното са 3 - виновни са рибари, военни или някаква болест е умъртвила бозайниците.

Каква е причината за мъртвите делфинчета, категорично може да се установи, след като телата им бъдат извадени на повърхността и им бъде направена аутопсия. Засега има снимки, направени от

гмуркачи, които се натъкнали на мъртвите делфинчета,

които продължават да лежат на морското дъно.

Авторът на клип е националната рекордьорка по гмуркане Силвия Рашкова, която изрази подозрения, че смъртта на бозайниците може да е настъпила вследствие на заплитането им в рибарски мрежи.

В такива случаи, ако не се измъкнат за 4-5 минути, те се задушават. Понякога, за да се освободят от тях, рибарите режат опашките и гръбната перка на делфините и те умират. Следи от човешка намеса обаче по телата на бозайниците засега не са открити, но и никой не се е приближавал толкова близо до тях.

Рязането на перки се прави и за прикриване на бракониерски улов

Най-лесният начин да се освободят от делфините е рибарите да отрежат мрежата, но предпочитат да запазят такъмите си, вместо да ги жертват заради делфини.

"Не съм се приближавала наблизо, за да видя дали са им рязани перките. Но мъртвите им тела се намират на същото място, където преди седмица -две имаше рибарски мрежи", обяснява пред "24 часа" Силвия Рашкова. И уточнява, че не е криминалист или морски биолог да дава категорично становище по случая.

За нея по принцип е необяснимо как може на 30 метра от брега да се хвърлят рибарски мрежи на място, което е предпочитано за гмуркане и от плажуващи. Силвия е дългогодишен гмуркач, но казва, че за първи път се натъква на такава масова смърт на бозайниците в морето.

"Потресаваща, тъжна гледка, на никого не я пожелавам", казва Силвия. Дълго време се колебаела дали да пусне в интернет клипа с мъртвите делфини. Гражданската съвест обаче надделява с надеждата, че случаят ще повдигне въпроси за опазване на тези бозайници в Черно море. СИЛВИЯ РАШКОВА

"Това, което видяхме, беше един ужас. Цяло поле с мъртви делфини, разхвърляни на няколко метра разстояние", няма да забрави гледката и природозащитникът Атанас Русев.

За да бъде направена аутопсия, трябва телата им да бъдат изкарани на повърхността. Те

лежат на 17 метра дълбочина при температура 12 градуса,

която действа като хладилник и сравнително ги е запазила цели. Съмненията са обаче, че те са на морското дъно от 2 седмици и може да се разпаднат при едно изваждане на брега. Още не е ясен и видът на делфините. В Черно море има 3 вида - афала, моткур (морска свиня) и обикновен делфин.

Рибари са категорични, че не са посягали на делфини. Наричат ги морски вълци, защото нападат рибата им, но отричат да прибягват до такива варварски методи да я опазят от тях. Някои като Пламен от Царево дори казват, че се обиждат от подобни съмнения. Факт е обаче, че има доста случаи на обезобразени делфини от рибари през последните години. Има и такива, които изплуват мъртви на брега без видими следи от човешка намеса.

"Смъртта при тях е като при човека. И те боледуват, някога може и да ги засече лодка. Но докато не се произнесе патоанатом, няма как да има категорично становище кой е причинил смъртта", казва дългогодишният рибар Димитър Янчев от Ченгене скеле край Бургас. ДИМИТЪР ЯНЧЕВ

Междувременно в сряда рибари подхвърлиха в национален ефир версията, че подобен проблем с мъртви делфини винаги се появява след военни учения. Вероятно

взривове или стрелби наблизо може да са покосили бозайниците,

но никой не потвърждава точно в този район да е имало учения на Военноморските сили. Още повече че никой не знае със сигурност по кое време през юли е настъпила смъртта им.

Според рибаря Петър Василев от съображение за сигурност при военни учения се забранява водолазната дейност.

От бургаската РИОСВ също не могат да кажат каква е причината за масовата смърт на делфинчета. Експерти са единодушни в това, че при труповете им вече са започнали процеси на разлагане, а една аутопсия трябва да се извърши в рамките на 24 часа. В случая тя е невъзможна.

Д-р Димитър Попов, еколог: Заплитане в мрежи от риболов е вероятната причина

Най-вероятната хипотеза към момента е, че животните са загинали след заплитане в рибарски мрежи, въпреки че окончателен отговор може да даде единствено експертно изследване според еколога и доктор по зоология Димитър Попов от сдружение "Зелени Балкани".

"Самото струпване на толкова животни на място предполага, че са удавени

в мрежи при риболов", казва Попов. Той подчертава, че през последните 7 г. участва в проучвания на т.нар. прилов – случаите, при които морски бозайници попадат в риболовни съоръжения. Подобни инциденти обаче не са изолирани. ДИМИТЪР ПОПОВ

"Имали сме случаи в една мрежа с дължина до 5 км да има 5-10 морски свине или моткур, от този вид са и намерените бозайници", казва той. Въпреки съмненията си Попов подчертава, че категорично заключение не може да бъде направено само по видеозаписи. Но от наличните кадри при едно от животните се забелязват белези, които могат да са причинени от мрежа или въже.

Д-р Попов не отрича, че войната в Черно море и повишеното шумово замърсяване влияят върху морските бозайници. Силният подводен шум нарушава ориентацията, комуникацията и храненето им, тъй като за китоподобните слухът е основното сетиво.

"Техният живот е живот на слух, а не на зрение. Когато започне

гърмене в морето, влияе на ориентацията и храненето",

обяснява Попов. Дори допуска, че рекордно високата численост на морските свине в наши води може да се обясни именно с бягството им от районите на военните действия в северозападната част на Черно море.

"Не само хората бягат от войната, животните също тръгват да търсят по-добро място за живеене", смята екологът. Въпреки това според него конкретното струпване на множество мъртви животни на едно място не съответства на картина, причинена от акустична травма. След консултации с чуждестранни специалисти той смята, че заболяване също е малко вероятно обяснение. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ

Попов подчертава, че всички хипотези трябва да бъдат проверени професионално, но според наличната към момента информация версията за заплитане в рибарски съоръжения остава най-вероятната. Той призовава институциите да извадят част от животните, да извършат необходимите ветеринарномедицински и патологоанатомични изследвания и едва след това да обяви причината за смъртта им.

"Най-вероятно животните са загинали приблизително по едно и също време, а след това телата им са останали в ограничен район или са били пренесени от морските течения.

Според изпълнителния директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти д-р Йордан Господинов още преди две седмици от институцията са предупредили министъра на земеделието, че предстоящи военни учения в Черно море могат да доведат до повишена смъртност при делфините.

"Официално изпратихме писмо със 17 точки, в което изрично посочихме, че очакваме смъртност при делфините във връзка с военните учения", заявява Господинов. Той е ветеринарен лекар и подчертава, че причините за смъртта на делфините могат да бъдат много и не бива предварително да се посочва виновник.

"Делфините са много силни и интелигентни животни. Ако се стигне до инцидент, той би бил единичен, а не да се появят наведнъж толкова много загинали", посочва Господинов. Той обръща внимание и на възможността в района да има изоставени или бракониерски мрежи, както и останки от скъсани мидени ферми, които също следва да бъдат проверени.