Избираме президент на 25 октомври (Обзор)

Изборите за президент ще са на 25 октомври, а вторият им тур - на 1 ноември. Датите са заковани в проект за решение на Народното събрание, след като на председателски съвет в сряда сутринта партиите се разбрали за тях. Президентските избори са

единствените, които се насрочват от парламента

очакванията бяха да са именно на 25 октомври.

По конституция се провеждат не по-рано от 3 и не по-късно от 2 месеца преди края на мандата на държавния глава. Вторият мандат на Румен Радев, който Илияна Йотова довършва, приключва на 22 януари 2027 г. Така последната неделя на октомври е най-ранната възможна дата.

Същата неделя сменяме лятното със зимно часово време,

т.е. местим стрелките с час назад.

Йотова вече обяви, че ще се кандидатира, ще я издигне инициативен комитет през септември, когато ще стане ясно и името на кандидата ѝ за вицепрезидент. Тя бе подкрепена от Румен Радев и “Прогресивна България”, както и от БСП. Очаква се също инициативен комитет да издигне Андрей Гюров и зад него да застанат ПП и ДБ, които ГЕРБ засега безрезултатно призовава за единна дясна кандидатура.

Само от “Продължаваме промяната” не са се подписали под проекта за решение на НС, с който вотът се насрочва за 25.10. Той трябва да бъде гласуван днес или в петък, през това време депутатите ще приемат окончателно и новите правила, по които ще изберем президент. Гласуването вече ще е само на машини в секциите с над 300 избиратели, в малките остава на хартия. Пада ограничението на секциите извън ЕС, гласят още промените в Изборния кодекс, приети на второ четене в правната комисия.

А щом ги довършат, депутатите излизат във ваканция въпреки заричанията на властта, че няма да почиват. Няма да заседават от 3 до 25 август. Месец след завръщането им в парламента официално ще стартира кампанията за президентския вот.