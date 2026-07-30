С 3,5 млн. евро ремонтират зелени площи, за да дишат пловдивчани по-чист въздух

Градската управа е избрала 31 обекта, които да получат нова растителност, алеи и модерни поливни системи

В предишната обществена поръчка бяха заложени малко, но големи паркове, сега работата ще обхване повече малки градини

3 458 408 евро от Европа ще помогнат в борбата с мръсния въздух, който дишат пловдивчани.

Жителите на града от години се оплакват от замърсяването, като всеки има своето различно обяснение за проблема. Общината пробва най-различни мерки, като забрана цапащите коли да влизат в центъра през 7 месеца от годината или пък отоплението на дърва и въглища. Tъй като подобряването на качеството на въздуха не може да се постигне единствено с ограничения над гражданите, екипът на кмета Костадин Димитров търси алтернативи - като ударното преобразяване на т.нар. кални петна.

За сумата, осигурена по програма "Околна среда", е обявена

обществена поръчка, която търси фирма да облагороди 31 пространства,

определени от експертите като "горещи точки" по отношение на разпространението на фини прахови частици.

Сред тях са паркове, зелени площи в междублокови пространства и големи пътни артерии, където липсата на дървета спомага за влошеното качество на въздуха.

Работата започна още в началото на годината, когато стартира друг конкурс. Там обектите бяха 7, а стойността - 1,75 млн. евро. Включени в нея бяха и ключови паркове като "Рибница" в район "Северен" и част от зелените площи около Братската могила в "Западен".

Още тогава зам.-кметът по екология Иван Стоянов обясни, че локациите са посочени от районните администрации, тъй като те най-добре знаят къде има нужда от освежаване на растителността и изграждане на модерни поливни системи. Добави, че градът е успял да спечели над 10 млн. лв. от европейската програма.

Освен поръчката за големите обекти общината пусна в началото на годината и тази за повечето пространства, които реално ще променят облика на кварталите. Проблем с документацията обаче забави старта на работата. Оказало се, че градската управа е дублирала един от обектите в двата конкурса, което прави невъзможно избирането на фирма, която да започне работа.

"Извадихме го от проекта, което обяснява и защо сега прогнозната стойност е значително по-ниска", обясни пред "24 часа" Иван Стоянов. Зам.-кметът на Пловдив по екология Иван Стоянов СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

През това време обаче е бил подписан договорът с дружеството, което трябва да работи по 7-те големи парка и освежаването им вече е започнало, макар и без официална първа копка, която да даде старт на дейностите.

Срокът за подаване на документи в новата поръчка изтече на 28 юли и желание за участие заяви само една фирма. Търси се изпълнител с квалифициран екип, който да успее да озелени площите с широк обществен достъп. Така, освен че ще допринесе за по-чистия въздух, който дишат гражданите, общината се стреми да превърне голяма част от калните петна в 6-те пловдивски района в по-приятно място за отдих.

Проблемът сега е, че липсата на растителност стимулира много хора допълнително да увреждат пространствата - например, като преминават или паркират колите си върху тях.

Задачата е трудоемка, затова екипът на кмета е предвидил проектът да се изпълнява в продължение на близо 2 г. - до 669 календарни дни. Общо поръчката обхваща 191 273 кв. метра терени.

Няма как тя да бъде разделена на малки части, които потенциално да бъдат поети от различни участници, тъй като дейностите са технологично свързани и всичко е насочено към общ резултат - подобряване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване на вторичното разпрашаване.

"Зелената система на града е функционално и екологично единство,

в което отделните зелени площи изпълняват взаимно допълващи се функции и не функционират изолирано. Поради това изпълнението на дейностите по отделните подобекти следва да се разглежда и реализира като част от единен процес, подчинен на общи технически, агротехнически и екологични изисквания", посочват от общината.

След избора на изпълнител първата задача на фирмата ще бъде да премахне старите дървета, храсти и бурени, които ще пречат на работата. Останалите ще бъдат оформени и приведени във вид. И нови алеи ще бъдат изградени с европейските пари по програма “Околна среда”. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Пътеките за пешеходци ще трябва да бъдат изградени от павета, а за да не си позволи някой отново да спира колата си в градинките, което е честа гледка по кварталите на Пловдив, изпълнителят е ангажиран да постави антипаркинг колчета с емблемата на общината.

След като приключат строителните дейности,

дружеството ще залеси с нови иглолистни и широколистни дървета и храсти

и ще постави трева. А за да останат парчетата красива част от кварталните пейзажи, фирмата ще трябва да направи модерна автоматизирана поливна система, каквато на много места из града липсва.

Най-малко подобекти от обхвата на поръчката се намират на територията на район "Западен", но за сметка на това там е един от най-големите - Коматевския възел. Голяма част от пловдивския трафик ежедневно минава оттам, което налага да има пречистваща въздуха растителност.

Градинарите ще трябва да приведат в приличен вид и намиращата се недалеч изоставена жп линия, покрай която в годините са израснали много бурени, както и междублоково пространство в лошо състояние, което да превърнат в малко паркче с алеи.

В "Северен" и "Тракия" ще се озеленяват по 4 подобекта, като там общината отново е планирала работата да се съсредоточи покрай жилищни сгради, граничещи с натоварени улици и булеварди. Кметът на район "Източен" е посочил 7 локации.

Освен междублокови зони той е избрал зелена площ в лошо състояние и разделителни ивици на улици, по които има дървета. Сред 13-те подобекта на "Южен" пък са големите паркове "Райчо Кирков" и "Белите брези", които макар да са посещавани ежедневно от много жители на кв. "Кючук Париж", имат нужда от освежаване.

"Предвижда се частично презатревяване, попълване на декоративната растителност и изграждане на автоматизирани поливни системи", посочват от общината. Само в район "Централен" няма обекти, предвидени в обхвата на поръчката.