Йотова пусна бюджет 2026: Настъпи моментът за плащане на старите сметки (Обзор)

Въпреки забележките по някои от параметрите на бюджета президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност в държавата. Ние сме единствената страна в ЕС, която работи в тези финансови условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 г.

С тези мотиви президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва приетата миналата седмица финансова рамка на държавата. С изявление в сряда по обед тя отхвърли призивите да върне бюджета за ново обсъждане, след като ден по-рано “Продължаваме промяната” се срещнаха с нея и ѝ дадоха 30 страници мотиви за вето срещу бюджет 2026. Събрани са и над 30 хил. подписа.

Йотова обаче е категорична - след две удължавания на бюджета и задействана от Съвета на ЕС процедура за свръхдефицит България не може да протака. Тя напомни, че има над 3 млрд. евро, които не са разплатени. В тях влизат задължения, поети в предишни години - от парите на общините до сключване на извънсъдебни споразумения с фирми и компании заради неполучени пари за вече изработеното от тях. По този въпрос очаквам министерства, агенции и общини да допълнят картината. Сега обаче настъпи моментът за плащане на старите сметки, каза Йотова.

Президентът отговори задочно на заканата от лидера на ПП Асен Василев, че ако няма вето, ще се обърне към Конституционния съд:

Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища от експерти и конституционалисти не намират основание за това.

Въпреки думите ѝ от ПП потвърдиха намерението си да се обърнат към Конституционния съд, макар да имат само 16 от нужните 48 депутати. ГЕРБ, които са единствената опозиционна сила, която по новите правила може самостоятелно да сезира КС, обявиха, че вече са подготвили жалба срещу бюджета, сред мотивите е заложеният висок дефицит от 5,7%.

На “Дондуков” 2 са постъпили 69 становища по бюджета от партии, синдикати и граждански организации, само 4 са с искания за връщане на бюджета.

Принципно подкрепям изразените искания за по-голяма финансова дисциплина, по-отговорно управление на публичните средства.

Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит. Защото измененията и допълненията в закони трябва да са след дискусия, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска, каза тя. Но подчерта, че в този момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата.

Президентът добави, че призивите този частичен бюджет да влезе в сила час по-скоро са много повече от негативните становища. И припомни - забавянето блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.

Някои от най-оспорваните предложения са оставени за следващата година, надявам се, че ще претърпят още по-прецизен анализ и най-вече обществено обсъждане и с ясна оценка за риска от тяхното приемане, каза още Йотова. И призова бързо да започне работата по бюджет 2027 г., в който трябва да влязат дългоочаквани реформи.