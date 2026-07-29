Прецедент: шефката на НС наказа един от своите, обиди опозицията с “лъжци и долни манипулатори” (Обзор)

Наказание на депутат от своите, и то за прочетена декларация от името на парламентарната група наложи председателката на Народното събрание Михаела Доцова. Наложеното в сряда наказание за депутата Стоян Тричков е първото в 52-ия парламент.

Вижте кои са онези, които предствят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата, вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни мнипулатори, каза Тричков. Декларацията му беше посветена на критиките към “Прогресивна България” и на няколко пъти повтори, че критиците на кабинета са “лъжци и долни манипулатори”.

По правило декларациите не се коментират и затова често се злоупотребява с тях - атакуват се опоненти или пък засегнати от чутото депутати излизат, за да изкажат своята версия или направо да отвърнат със същото.

С думите си Тричков, който преди да стане депутат, работеше в пресцентъра на президентството, ядоса цялата опозиция. ГЕРБ и ДБ поискаха да бъде наказан, от “Промяната” призоваха да не се отправят обиди от трибуната.

След като изслуша критиките им, Доцова наложи наказание забележка на съпартиеца си и припомни встъпителната си реч като председател с обещанието да се спазват законите и добрият тон.

От началото на 52-ия парламент действително заседанията са по-кротки и с по-малко грозни думи от трибуната. Затова и досега наложени наказания нямаше. В сряда обаче, след като откри “сезона”, Доцова наказа цели трима депутати - съдбата на Тричков последваха Борис Аладжов и Костадин Костадинов от “Възраждане”. Двамата използваха обидни думи по адрес на премиера Румен Радев.

Настана и спречкване в залата - плувецът Петър Стойчев отиде при Костадинов, явно с искане да спре обидите по Радев, надвеси се над него, а Костадинов стана и се приближи опасно близо до атлетичния политик. Квестор обаче бързо се намеси. Да ги разтървават, се притекоха и депутати от двете групи, а Доцова даде 30 минути почивка за охлаждане на страстите.

