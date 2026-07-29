Бебе Анастасия на загиналия пилот Дункин трябва да раздвижи краче и ръка след инсулт (Обзор)

"Успяха ли да съберат парите за бебето Анастасия? Преди малко пратих 50 евро. Колко още са нужни?"

Млад българин, който работи в чужбина, звъни в "24 часа" буквално секунди след като на сайта е качен призивът, че малката дъщеричка на трагично загиналия военен пилот капитан Венцислав Дункин от Разлог се нуждае от спешно лечение.

Министерството на отбраната и Българската армия отправиха призив за помощ на фейсбук страницата си чрез Сдружението на жените военнослужещи, съпричастни за каузата на малката Анастасия. Тя е на 1 г. и 7 месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве.

Бащата на Анастасия загина при изпълнение на своя воински дълг на 13 септември 2024 г., а майка е старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, днес се бори за здравето на детето си.

Елеонора, която е от Плевен, е завършила за военен лекар, и специализира в областта на авиационната медицина. Загиналият военен пилот Венцислав Дункин

Момиченцето се роди в началото на декември 2024 г. - 3 месеца след смъртта на баща си.

"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума e 7416,15 евро за 3-месечен курс на лечение. Дарителската кампания е отворена до 1.09.2026 г.", обявиха от МО.

Анастасия е претърпяла през юни т.г.

исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация

Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа (СБРДЦП) "Св. София". Управителят доц. д-р Иван Чавдаров, дм, отказа категорично информация за състоянието на бебето. Засега за ужаса в живота си не иска да говори и майката.

Според невролози обаче лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си и да расте като всяко друго дете.

Вероятно за раздвижването е необходима роботизирана рехабилитация

– използване на високотехнологични уреди (екзоскелети) за прохождане, казват специалисти, без да знаят детайли по случая. Според тях НЗОК заплаща по КП № 260.2 2200 лв. за един пълен курс от 10 дни за едно дете, но могат да бъдат извършени до 12 хоспитализации годишно в зависимост от медицинската преценка на лекаря и състоянието на детето.

Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия кап. Дункин и колегата му подп. Петко Димитров загинаха на 13 септември 2024 г., след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево. Двамата са били на учебно-боен самолет L-39ZA "Албатрос", пилотиран от Димитров. Те излитат в 12,17 ч, а в 12,30 самолетът им стремглаво полита надолу и се разбива на летището.

Месец след трагедията от Военна полиция обявиха, че вината е на загиналите пилоти - влезли грешно в маневрата, имали секунда и половина да катапултират. Черната кутия бе изпратена за разчитане в Чехия. Само 50 часа нальот за 9-те месеца на 2024-а са имали двамата пилоти, установи тогава вътрешната проверка на военните. Минимумът е поне 80 часа на година.

Военноокръжната прокуратура в Пловдив е прекратила досъдебното производство за смъртта на двамата пилоти. Причината са събраните данни, че

става дума за пилотска грешка

от страна на майор Петко Димитров, обясни за "24 часа" наблюдаващият прокурор Христо Анчев. Постановлението за прекратяването е обжалвано от близките на загиналите, но е потвърдено от Военния съд в Пловдив като законосъобразно и основателно. Определението за това подлежи на обжалване пред Военноапелативния съд в София.

Кап. Дункин и приятелката му Елеонора е трябвало да сключат граждански брак седмица след фаталния инцидент. Година след инцидента в родния град на Дункин – Разлог, бе организирано изложение на американски автомобили в негова памет, защото той е имал такава кола и бил член на клуба на собствениците на американски возила. Почетната обиколка на Разлог бе водена от брат му Славчо Дункин, който е пилот на хеликоптер в Гранична полиция.

"Идеята да бъде почетен Венци, е това събитие да стане традиционно и всяка година да събира все повече негови приятели и собственици на американски коли. Венци бе изключителен човек - самодисциплиниран, възпитан, всеотдаен в работата си. Дъщеря ни расте, много слуша и прилича на баща си", каза тогава пред наш репортер годеницата на пилота Ели.

Банковата сметка, обявена от МО:

Банка: ОББ АД

IBAN: BG21UBBS81551016949210

BIC: UBBSBGSF

ВАЛУТА: EUR

Получател: Сдружение на жените военнослужещи

Основание: Дарение за Анастасия Дункина