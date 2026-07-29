"Промяната": Не трябва фокусът да е реставрация на съветската техника

Не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника.

Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски за заявката на министерството на отбраната за евентуално закупуване на самолети МиГ-29 за резервни части от Полша.

"Ние сме за реална модернизация на Българската армия. Точно това е целта през последните 5 години и тя е била единодушно подкрепяна от парламента. Надявам се военното министерство да не залита по такива екзотични идеи, защото това ще струва повече пари и може да изложи на опасност на българските военнослужещи", категоричен бе той.

"Ако можем да придобием "Грипен" или F-16 втора ръка, ние няма да имаме нужда тогава да продължим толкова дълго експлоатацията на МиГ-29. Доставката на вторите 8 F-16 закъснява, това е причината да увеличим експлоатацията на МиГ-овете. Ако има различна опция, бихме се радвали да имаме тези самолети в България", коментира по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Полша опроверга българското Министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски "МиГ-29" и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители.

В петък министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с въпрос какво ще правят със своите "МиГ 29".

„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", каза военният министър.

В четвъртък Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна.

„Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.

Страната ни бе на крачка да закупи нови изтребители "Грипен", след като служебното правителство на Огнян Герджиков, назначено от тогавашния президент Румен Радев, одобри избора. В качеството си на президент той лично защитаваше избора на "Грипен".

После се сформира парламентарна анкетна комисия, която да разследва покупката на нови изтребители. Целта бе да се "освети" ролята на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС и впоследствие като президент за избора на шведските изтребители "Грипен". От тази комисия не излезе нищо, а по-късно кабинетът на Бойко Борисов реши да закупи от САЩ нови изтребители F-16 Block 70, като Радев остро критикува процедурата.

България вече получи 8 машини F-16 Block 70 и закупи още 8, които ще бъдат доставени със закъснение. Вторите осем се очакват през 2029 година.

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди 2 седмици Стоянов в интервю за "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на изтребителите МиГ-29. Именно заради това Министерството на отбраната планира да обяви обществена поръчка за ремонт на самолетни двигатели на стойност над 26 млн. евро. Като плановете на МО са първите 2 млн. евро по такъв договор да бъдат платени още тази година. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.

На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението с МиГ-29 с договори с Русия и Полша. На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси лицензиран ремонт, а пък двигатели могат да дадат същите държави, плюс Полша и Словакия. Братислава отдавна обяви, че дава всичко, свързано с МиГ-29, на Украйна.