Хванаха двама мигранти във Франция след сигнал от България

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Пробвали да се качат в буса на наш шофьор, той се обадил на познат, който звъннал на 112

Двама мигранти бяха хванати във Франция след сигнал от България. На бензиностанция в град Дюнкерк, Северна Франция, българин, който карал бус, видял, че бежанци се качват в него.

Притеснен звъни на колега в гр. Нови пазар, който веднага сигнализира телефон 112 в България. Служител от Районен център 112 София, приел сигнала, се свързва със система 112 във Франция и предава на колегите си информация за регистрационен номер и местонахождение на буса.

Френската полиция поема случая и установява двама бежанци. Бусът е освободен, а мъжът от Нови пазар отново звъни на телефон 112, този път, за да благодари за бързата реакция на българските оператори и на френските полицаи.

Трансгранични сигнали ежедневно постъпват в центровете 112 у нас. Разрешаването на редица тежки случаи с български граждани в Европа е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112.