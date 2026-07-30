Военен оркестър изпраща убития от млад джигит моторист - свирел там

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Катастрофата, която колегите в представителния оркестър на Военноморските сили определят като екзекуция, става в същия час, в който министри и депутати обсъждаха поредните мерки за пътна безопасност в парламента

Приятелите на Антон Апостолов, който оставя 3-годишно дете, събират сили, за да го изпратят с духова музика в петък

Музикант от представителния оркестър на Военноморските сили е поредната жертва на жестока катастрофа, след като автомобил къса мантинела и навлиза в насрещното, научи “24 часа”. Това е Антон Апостолов от Варна, който карал мотор по новия бул. “Левски” в морската столица. Движението там е еднопосочно и разделено с мантинели.

21-годишен шофьор, управлявал технически неизправна кола, загубил контрол над возилото, преминал през мантинелата и навлязъл в насрещното. Там ударил челно военния музикант, който починал на място. Виновникът е шофирал с превишена скорост, показват данни от разследването. Задържан е за 72 часа, а Окръжната прокуратура ще иска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Четирите гуми на колата са били с различен и недостатъчен грайфер, а задната лява гума е била без протектор, заради което автомобилът е бил нестабилен.

По ирония на съдбата катастрофата става в 14 ч, а по това време в парламента се провеждаше кръгла маса за пътната безопасност с акцент върху некачествените мантинели и износените гуми на тировете. В последния месец имаше няколко тежки инцидента.

По време на обедната си почивка във вторник Антон Апостолов се качил на мотор на свой приятел, да го пробва. Искал да го купи. В същото време планирал да се откаже от хобито си, за да не застрашава семейството си при евентуална злополука.

Това разказа пред “24 часа” неговият колега и приятел Георги Зайрянов, който е диригент на военноморския оркестър.

“За нас това не е катастрофа, а убийство, екзекуция. Антон няма вина”, категоричен е Зайрянов.

В оркестъра всички са близки приятели. Работят, пътуват и свирят заедно години наред. Антон бил много добър инструменталист и добър човек.

Моторът за него не бил безразсъдство, а мечта. “Той не беше от тези мотористи, които правят гонки, дрифтове и се състезава”, категоричен е Георги Зайрянов.

“Постоянно говореше, че вече не иска да кара мотор. Има семейство, съпруга и детенце на 3 г. Трябваше да се откаже”, спомня си Георги Зайрянов.

Поклонението пред загиналия музикант ще бъде в петък, когато неговите колеги ще трябва да изпълнят най-трудния си служебен дълг.

Като военнослужещ Антон Апостолов ще бъде изпратен с военни почести, а музиката ще бъде изпълнена от същия оркестър, в който той е свирил.

“Не знам как ще успеем. Просто не знам. По протокол трябва да свирим, но не знам какво ще излезе от нас”, признава Георги Зайрянов.

Колегите ще изпълнят химна и траурните произведения.