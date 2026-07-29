Жители на Горна Оряховица на протест, искат кмета Николай Рашков да остане на поста

Жители на Горна Оряховица протестираха с искане кметът Николай Рашков да остане на поста.

"Тук сме, за да защитим избора си за кмет в лицето на Николай Рашков и да изразим недоволството си от опитите демократичната воля на хората да бъде отменена заради формална административна грешка, която не е ощетила с нищо общинския или държавния бюджет", каза Емилия Павлова, която бе една от протестиращите на централния градски площад.

Тя обясни, че протестът е продължение на петиция, събрала над 5500 подписа в защита на избрания през 2023 г. градоначалник. Протестиращите настояваха членовете на Общинската избирателна комисия да излязат с обективно решение на своето заседание в края на седмицата.

"От тяхното решение зависи дали в Горна Оряховица ще има предсрочни избори или ще продължи развитието на града и общината според програмата на кмета и неговия екип", казаха протестиращи. Те носеха плакати с послания: "ОИК, мислете със сърцата си", "Горна Оряховица избра Николай Рашков - кметът, който работи", "ОИК, бъдете отговорни към обществото", "Нашият вот заслужава уважение", "Не спирайте развитието на града ни".

До ситуацията се стигна след като Сметната палата сезира ОИК в Горна Оряховица да направи необходимото за отстраняването на Рашков, след като от две съдебни инстанции бе потвърдено решението, че той е в конфликт на интереси.

Решението бе взето през юни 2024 г. от вече закритата антикорупционна комисия, част от чиято дейност и правомощия, в т.ч. конфликта на интереси, преминаха в Сметната палата. На 16 юли тази година Върховният административен съд отхвърли жалбата на Рашков, като така потвърди решението на Административен съд - Велико Търново от 18 февруари миналата година. С него изцяло бе потвърдено решението на КПК. Решението на ВАС е окончателно.

В негова защита излязоха със съвместна декларация и кметовете на девет от десетте общини във Великотърновска област.

Главоболията му обаче няма да свършат с предсрочното освобождаване заради конфликт на интереси - имуществото и доходите му ще бъдат проверявани 10 г. назад.

Такъв е резултатът след злополучен търг за 8 общински имота, който фирмата му спечелила, но междувременно той влезе в кметския кабинет и подписал договор с майка си, за да финализира сделката.

Производството срещу Рашков започва по сигнал за продажбата на 8 общински имота с площ 8785 кв. м. През лятото на 2023 г. община Горна Оряховица обявява търг с тайно наддаване за имотите. Най-висока оферта дава дружеството "Мирвана" ООД, в което до 16 ноември 2023 г. Рашков е съдружник и управител.

На местните избори на 29 октомври 2023 г. той е избран за кмет. Междувременно процедурата по продажбата е обжалвана, а заповедта, с която "Мирвана" е обявена за купувач, влиза в сила след встъпването му в длъжност.

На 24 ноември 2023 г., когато дружеството вече е представлявано от майката на Рашков, на която той е прехвърлил дяловете си, кметът подписва договора за продажбата на имоти и така нарушава закона.

На 22 юли тази година кметът Рашков каза пред медиите, че от встъпването в длъжност срещу него се води политическа война и опит да бъде подменен вотът на избирателите.

Пред съда Рашков твърди, че е изпълнил решение на Общинския съвет и че договорът е бил задължителен за подписване. ВАС обаче приема, че тези аргументи са неоснователни, тъй като разпореждането с общинско имущество не може да бъде завършено само с решение на ОС. Необходимо е и разпоредителното действие на кмета чрез издаване на заповед и подписване на договор. "Най-гротескното е, че аз бях подписал договора с имената на бившия кмет, но от Агенцията по вписванията ми го върнаха. А тогавашната юристка на общината твърдеше, че след като търгът се е състоял още преди да си помисля да се кандидатирам за кмет, няма проблем да го подпиша", обясни пред журналисти Рашков.

Съдът не приема и възражението, че дружеството не е получило облага. Според магистратите за наличието на конфликт на интереси не е необходимо да са настъпили реални вреди или негативни последици за общината. Достатъчно е действието да е извършено в интерес на юридическото лице, което в случая е безспорно установено.