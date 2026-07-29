Съдия от варненски съд пръв подаде документи за Висшия съдебен съвет

Съдия от варненския административен съд е първият кандидат, подал документи за членство във Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатът е Васил Пеловски.

Интересно е, че той все още не е със статут на несменяемост като магистрат. Причината е, че Пеловски е съдия от 23 ноември 2021 г., а статутът се придобива след 5 г. в системата. А кандидатът за ВВС бе назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Досега магистрат без статут на несменяемост, не се е кандидатирал за член на ВСС.

Преди да стане съдия, Пеловски бе главен секретар на ВСС. Бе назначен за такъв след оставката на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов от поста.

Пеловски е бил и главен експерт в администрацията на съвета. Преди това е бил шеф на правната дирекция в спортното министерство. Работил е и като старши юрисконсулт в областната администрация на Добрич.

Предстои на сайта на съвета да бъдат качени и документите му. Днес правната комисия в парламента прие правила за избор на членове на съвета и от квотата на Народното събрание.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. 11 от тях се избират от Народното събрание с мнозинство 2/3 от народните представители (поне 160 депутати) и 11 - от органите на съдебната власт. 6 от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а останалите 5 - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Магистратите ще изберат своята квота до 21 ноември. Общото събрание на съдиите е на 31 октомври, а гласуването - на 7 ноември. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще е на 17 октомври, а гласуването - на 24 октомври. Следователите ще изслушат претендентите за тяхната квота на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.