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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23306732 www.24chasa.bg

Академичният съвет на Софийския университет избра нови зам.-ректори

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СУ "Св. Климент Охридски" СНИМКА : Архив

Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" избра ново ръководство от шестима зам.-ректори и предсрочно прекрати мандатите на досегашните.

Това е станало на заседание на съвета на 29 юли по предложение на ректора проф. д-р Елиза Стефанова, съобщиха от пресцентъра на университета.

Съветът прекрати предсрочно мандатите на зам.-ректорите, избрани през декември 2023 г. по предложение на предишния ректор проф. д-р Георги Вълчев, който стана министър на образованието в кабинета "Радев".

По предложение на ректора съветът одобри и нова структура на Ректорския съвет с ресори по научноизследователска дейност; учебна дейност; докторантско и продължаващо обучение; административна дейност; акредитация, рейтинги и връзки с бизнеса; и международна дейност.

След тайно гласуване за зам.-ректори бяха избрани проф. д-р Стелиян Димитров, по научноизследователска, научна проектна дейност и информационни дейности; доц. д-р Силвия Цветанска по учебна дейност за образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър"; доц. д-р Елена Калфова по обучението за докторанти, постдокторанти и продължаващо обучение; доц. д-р Траяна Недева по административна дейност; проф. д.ик.н. Соня Милева по акредитация, рейтинги, кариерно развитие, алумни и връзки с работодателите и бизнеса, и проф. д-р Мадлен Данова по международна дейност.

Ректорът представи и доц. д-р Симеон Гройсман, който предстои да бъде назначен за функционален ректор с ресор административен състав. Проф. Стефанова благодари на досегашните заместник-ректори за извършената работа и увери, че новото ръководство ще гарантира приемственост. След заседанието ректорът, новоизбраните заместник-ректори и техните предшественици проведоха среща, съобщиха още от СУ.

СУ "Св. Климент Охридски" СНИМКА : Архив

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