Разкриха схема за фалшиви бракове с чужденци във Варна

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Полицията във Варна разкри схема за сключване на фиктивни граждански бракове с чужденци в село Гроздьово, община Долни чифлик. На 27 юли са арестувани 8 души, непосредствено след бракосъчетанието.

Случаят се разплита, след сигнал до полицията, че в селото вече за трети път се сключва брак между българки и турски граждани, съобщава БНТ.

При проверка в понеделник станало ясно, че всички документи за церемонията са изрядни, но младоженецът е подставено лице, а не въпросният чуждестранен гражданин.

От полицията съобщиха, че длъжностното лице в кметството на селото е съставило официален документ с невярно съдържание. В процес на изясняване е какъв е мотивът за това. Образувано е досъдебно производство.