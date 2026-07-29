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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23306914 www.24chasa.bg

Разкриха схема за фалшиви бракове с чужденци във Варна

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Полицията във Варна разкри схема за сключване на фиктивни граждански бракове с чужденци в село Гроздьово, община Долни чифлик. На 27 юли са арестувани 8 души, непосредствено след бракосъчетанието.

Случаят се разплита, след сигнал до полицията, че в селото вече за трети път се сключва брак между българки и турски граждани, съобщава БНТ.

При проверка в понеделник станало ясно, че всички документи за церемонията са изрядни, но младоженецът е подставено лице, а не въпросният чуждестранен гражданин.

От полицията съобщиха, че длъжностното лице в кметството на селото е съставило официален документ с невярно съдържание. В процес на изясняване е какъв е мотивът за това. Образувано е досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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