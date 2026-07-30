Организират нов протест в Ямбол тази вечер заради самолетите в Безмер

Нов протест организират жителите на село Безмер заради американските самолети, които са разположени във военната база там. Те ще се съберат тази вечер от 18 часа пред областната управа в Ямбол, а след това ще тръгнат на шествие в града. Това обясни един от организаторите на протеста Станислав Митев по Би Ти Ви.

"Всякакви опасности има. В селото има много хора, които не са съгласни, но не ги виждаме на протеста", казват хората, които се събират сутрин в селото, за да покажат своето притеснение. Кметът на Безмер Росен Русев също обясни, че всички жители се тревожат какво следва от тук нататък.

"Против това сме да бъдат настанени цистерни. Разбирам, че това е споразумение от 2006 г., но може да бъде преразгледано", разказа жена в репортажа по телевизията.

Според някои от жителите вече има чужди самолети, които кръжат над селото. "Ние не ги искаме, не сме съгласни с тези нови гости", каза друга протестираща.

По думите на хората притесненията им са, защото никой не им обяснява какво ще стане със самолетите.