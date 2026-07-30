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Организират нов протест в Ямбол тази вечер заради самолетите в Безмер

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Кметът на село Безмер Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Нов протест организират жителите на село Безмер заради американските самолети, които са разположени във военната база там. Те ще се съберат тази вечер от 18 часа пред областната управа в Ямбол, а след това ще тръгнат на шествие в града. Това обясни един от организаторите на протеста Станислав Митев по Би Ти Ви.

"Всякакви опасности има. В селото има много хора, които не са съгласни, но не ги виждаме на протеста", казват хората, които се събират сутрин в селото, за да покажат своето притеснение. Кметът на Безмер Росен Русев също обясни, че всички жители се тревожат какво следва от тук нататък. 

"Против това сме да бъдат настанени цистерни. Разбирам, че това е споразумение от 2006 г., но може да бъде преразгледано", разказа жена в репортажа по телевизията. 

Според някои от жителите вече има чужди самолети, които кръжат над селото. "Ние не ги искаме, не сме съгласни с тези нови гости", каза друга протестираща. 

По думите на хората притесненията им са, защото никой не им обяснява какво ще стане със самолетите.

Кметът на село Безмер

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