Бивш следовател за смъртта на Владимир Янков: Пожарът има за цел да заличава следи

При огледа са събрани такива доказателства, че смъртта е умишлена. Това заяви пред Нова Андрей Цветанов, бивш следовател в Националната следствена служба (НСлС), по случая със загиналия бизнесмен Владимир Янков в Банкя. Според него след това пожарът е имал за цел да заличи следите. Чрез палеж се заличават следите, но винаги се допускат грешки и може да се стигне истината. Важна е причината за смъртта, смята Цветанов.

„До известна степен извършителите постигат целта си да заличат следите чрез палеж, заливане с нафта, вода, но винаги се допускат грешки. Винаги остават следи, които опитните криминалисти и разследващи могат да използват, за да стигнат до истината. Най-важни са съдебномедицинските експертизи, които трябва да установят причината за смъртта", обясни следователят.

"Ако тялото не е изцяло овъглено, има здрави тъкани и може да се установи", каза Цветанов. Според него разследването е още в начален етап и тепърва се събират доказателства. Той допълни, че полицията ще проучи охранителните камери, ще има разговори с близки дали се е страхувал за живота си, всички версии ще се проверят.