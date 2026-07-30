"Алфа рисърч": Илияна Йотова е политикът с най-висок рейтинг

Кабинетът "Радев" влиза с кредит на доверие, но и с „ахилесова пета"

Високият личен рейтинг на премиера към момента компенсира част от критиките към правителството

Доверие в кабинета "Радев" имат 42% от анкетираните, а недоверие - 33 на сто. Това показва национално представително проучване на „Алфа Рисърч", проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани.

Данните бяха представени от социолога Боряна Димитрова пред бТВ. Според изследването 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% – отрицателна. В същото време министър-председателят се ползва с по-високо лично доверие – 48% срещу 31% недоверие. По думите на Димитрова именно високият личен рейтинг на премиера към момента компенсира част от критиките към работата на кабинета. „След първите 100 дни хората все повече ще оценяват управлението по конкретните резултати", обясни тя.

Изследването показва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. Според социолога именно при тези теми има най-голямо разминаване между значимостта на проблемите и обществената оценка за ефективността на предприетите мерки. „Ахилесовата пета на правителството са конкретните политики за решаване на ежедневните проблеми на хората", коментира Димитрова.

Проучването отчита и високо доверие към президента Илияна Йотова. Според данните тя получава 50% одобрение срещу 29% неодобрение и към момента е политикът с най-висок рейтинг в страната.

Социологът уточни, че изследването е приключило ден преди Йотова официално да обяви кандидатурата си за президент, поради което резултатите отразяват оценката към нея като действащ държавен глава, а не като кандидат в предстоящата кампания. Според Боряна Димитрова настоящият рейтинг на президента Илияна Йотова отразява обществената оценка за работата ѝ като държавен глава, а не като кандидат в предстоящите президентски избори. След официалното ѝ влизане в надпреварата политическата динамика ще бъде различна и подкрепата ѝ ще зависи от няколко ключови фактора.

Първият е взаимодействието с изпълнителната власт. По думите на социолога президентът и правителството вече се възприемат като част от едно политическо управление, което означава, че евентуално нарастване на критиките към кабинета може да се отрази и върху доверието към държавния глава.

Друг важен фактор е изборът на дата за президентския вот. Според Димитрова насрочването на изборите за 25 октомври вероятно цели кампанията да приключи преди зимния период, когато традиционно се засилва общественото напрежение, свързано с цените, енергийните разходи и бюджета.

Изследването отчита известно подобрение и в общественото отношение към Народното събрание. Доверието към институцията достига около 20% – най-високото ниво от 2011 г. насам. Въпреки това отрицателните оценки продължават да преобладават.

Според Боряна Димитрова парламентът остава „в сянката" на изпълнителната власт, а основното предизвикателство пред депутатите е да възстановят общественото доверие към законодателната институция.

При евентуални парламентарни избори управляващите запазват значителна електорална преднина. По думите на Димитрова това се дължи както на все още високия кредит на доверие към кабинета, така и на липсата на консолидирана опозиция.

„Властта не е политически уязвима, но е уязвима по отношение на резултатите. Ако хората не видят реални решения на проблемите, кредитът на доверие постепенно ще започне да се изчерпва", предупреди тя.

По думите на Димитрова обществените оценки за председателите на Народното събрание традиционно се движат в синхрон с доверието към самия парламент. Тя отбеляза, че през последните години при повечето председатели отрицателните оценки преобладават, като изключение правят периоди, в които доверието към парламента като институция е било по-високо.

За настоящия председател Михаела Доцова социолозите отчитат и сравнително висока степен на неразпознаваемост сред гражданите, което според тях показва, че фигурата на председателя остава по-слабо видима в сравнение с останалите политически лидери.

Проучването показва, че министър-председателят Румен Радев остава лидерът с най-високо обществено доверие сред ръководителите на политическите партии. При останалите партийни лидери нивата на доверие са значително по-ниски и се движат в близки стойности, без ясно изразен втори политически център.