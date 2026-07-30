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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23307181 www.24chasa.bg

Николай Денков: Ще сезираме Конституционния съд за бюджета

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НИКОЛАЙ ДЕНКОВ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова ще видите, че те са внимателно подредени, в три групи, какви проблеми виждаме. Всичките 30 и няколко предложения, които ние имахме към бюджета ние извадихме 13, които изглеждат безспорни от наша гледна точка. Това заяви пред Нова тв Николай Денков от ПП по повод новия бюджет. Той заяви, че това, което е очевидно по отношение на конституционната жалба е  постановка в бюджета, в която се казва, че ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага ви се спира пенсията без да има повдигнато обвинение. Денков заяви, че има и други подобни и няма причина те да бъдат вкарани в този бюджет, защото те нямат финансови измерения.

"Наша работа на опозицията е, когато има проблем да го показваме", каза Денков. Той допълни, че ще сезират Конституционния съд за бюджета и очаква ГЕРБ да подкрепят техния сигнал, а от ПП техния. Денков заяви, че няма да говорят за имена и квоти за новия висш съдебен съвет с управляващите, а сега се говори за правила.

Денков заяви, че името на Андрей Гюров е най-обсъжданото сред техните среди за кандидат-президент. 

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

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