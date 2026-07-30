Наталия Ефремова: Не обсъждаме вдигане на възрастта за пенсиониране

Не е важна конкретната цифра, защото тя трябва да е базирана на квалификацията на човека, работата, която изпълнява и от друга страна на възможностите на икономиката. Това заяви пред Нова министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по отношение на минималната работна заплата. Според нея в случая е по-важно е да се продължи там, докъдето са спрели разговорите със социалните партньори върху начина по който трябва да се изчислява минималната работна заплата. Ефремова смята, че минималната работна заплата в момента е направена, като една автоматична формула, която не отчита никакви специфики. Тя каза, че по-новата формула няма как някой да получава под 620 евро.

"В момента в Кодекса на труда има защитна клауза, която казва, че достигнатото ниво на минималната работна заплата на следващата година не може да бъде по-малко", каза Ефремова.

Тя допълни, че не вярва да остане в този размер минималната работна заплата дори и догодина.

"Към момента не е на дневен ред темата за ранното пенсиониране, нито изобщо възрастта за пенсиониране в посока вдигане", каза Ефремова.

Според нея промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права.

„ Искаме да направим ясно разграничение между трудовия и осигурителния стаж, така че всеки човек да знае, че когато работи на четири часа, това няма автоматично да му носи същите осигурителни права, както при пълен работен ден", каза Ефремова.

"Това, което се опитахме с настоящия бюджет да направим, както и това, което предстои при подготовката на следващия, е да гарантираме, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени, за да могат хората да посрещнат тези предизвикателства", подчерта министърът.

Ефремова коментира и въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повишава данъците. Според нея първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета.

„Има много мерки, които могат да бъдат предприети, за да повишим приходната част на бюджета и да осигурим повече средства за инвестиции и за разходите, от които обществото се нуждае", заяви тя.