Министър Абровски: От понеделник започват сериозни проверки и контрол на вноса на плодове и зеленчуци

От понеделник започват сериозни проверки и контрол на вноса на плодове и зеленчуци. Вносът не може да се ограничи, но може да се провери. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по Би Ти Ви.

По думите му всяка година се говори, обсъжда се темата за недоволството на българските производители, които не могат да продадат стоката си, но няма резултат.

"Нашата амбиция е да направим проверка на всичко. На границата с Македония, с Турция ще има много сериозни проверки. На границата с Гърция ще има патрулки, които ще спират всички камиони. Така ще бъде и със северните ни съседки. Ще проверяват за нелегален внос", обясни министърът.

По думите на Абровски с тези масови проверки трябва да се хване незаконния внос, който се извършва от българи, а не от чужденци.

"Ние сме готови да работим и с гръцките данъчни власти, с турски също. Там тепърва ще се сработим. След месец се надявам в министерството да има достатъчно данни, за да ги обявя", добави министърът. Целта на проверките е да има ред на пазара и да се структурира подпомагането по начин, по който земеделските производители да имат печалба. А не както всяка година да се повдига темата, но да няма резултат.

Той коментира и тоновете негодно пилешко месо и масло без етикет, открити при проверка до София. "Правим всичко възможно да не стигне до трапезата. Този търговец е имал резрешително да търгува с други видове месо. Правим абсолютно цялостна проверка назад откъде е дошло и занапред - докъде може да стигне", каза министърът.