Наказаният депутат Стоян Тричков за "лъжци и долни манипулатори": Казах истината

Казах истината. Няма как да променя мнението си. Това каза по Би Ти Ви Стоян Тричков от „Прогресивна България", който стана първият наказан депутат в новия парламент. Той нарече критиците на кабинета "лъжци и долни манипулатори".

Затова и в сряда председателката на Народното събрание Михаела Доцова наложи наказание на депутата. Това е прецедент за 52-ия парламент.

Стоян Тричков заяви по Би Ти Ви, че е казал истината и приема забележката, която му е била направена, но няма как да промени мнението си за това, че е недопустимо от парламентарната трибуна да се изричат лъжи.

„Ние не сме променили ни най-малко мнението си по отношение на това, че тонът в парламента трябва да бъде по-висок, да се промени спрямо това, което сме свикнали да наблюдаваме през последните години. Нивото беше изключително ниско", каза той.

По думите му точно заради това, когато от най-високата трибуна в държавата се изричат „откровени лъжи", „Прогресивна България" няма как да стои безразлична.

„Прави впечатление, че опозицията се засегна повече от тона на нашата декларация, а не от съдържанието. И се надявам представителите на опозицията и тези, които все още им вярват, да чуят съдържанието на думите, които изрекохме в тази декларация. Защото там всъщност става дума за това къде са основните лъжи, свързани с бюджета, както и с други теми", допълни Тричков.

„Недопустимо е да се лъже. Длъжни сме да посочваме лъжата. Когато опозицията внушава, че ние сме срещу изграждането на Национална детска болница, трябва ясно да се каже, че това не е вярно и че всъщност това е наш основен приоритет", заяви той.

Според Тричков има воля този процес да се довърши, но не посочи точна дата. „Текат съдебни процедури по оспорване на проектирането, очакваме те да приключат и да се върви към изграждането на тази болница".

„Бюджет 2026 е довършителен бюджет, който плаща сметката на предишните управляващи. През 2027 година се надявам вече да стъпим на чисто", коментира депутатът.

По думите му критиките към бюджета са много, но повечето от тях се базират на неверни внушения.

„Чух критиката за дефицита от 5,7%, която ни отправят от опозицията. Но не можеш да критикуваш някого, че казва истината, защото 5,7% дефицит - това е реалността. Имаме проблем с дефицита, от което следват и всички други проблеми в бюджета", заяви Тричков.