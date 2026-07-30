Депутатите приемат днес промените в Изборния кодекс

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За петък остават решенията за насрочването на президентските избори и депутатската ваканция

Окончателното второ четене на промените в Изборния кодекс влезе в програмата на народните представили извънредно днес, след като подобни очаквания имаше още преди дни. Малко след началото на пленарния ден председателят на парламента Михаела Доцова изчете 5 предложения за допълнителни точки, по които депутатите да работят в следващите 24 часа.

Изборните промени са втора точка за днес, преди това ще има текстове за инвестициите. Като точка 3 ще е предложение от Министерския съвет за купуването на 3 координатни радара от Франция.

Първа точка за петък пък ще е посветена на процедурните правила за кандидатури за избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на НС.

Насрочването на президентските избори също остава за петък, а решението за ваканцията на депутатите ще е последната точка преди парламентарния контрол в петъчния ден.