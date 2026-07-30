ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печалбата на Бе Ем Ве се срина с 35% през второто ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23307505 www.24chasa.bg

Депутатите приемат днес промените в Изборния кодекс

Павлета Давидова

[email protected]

2848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Председателят на парламента Михаела Доцова предложи няколко допълнителни точки в седмичната програма на депутатите. Снимка: Велислав Николов

За петък остават решенията за насрочването на президентските избори и депутатската ваканция

Окончателното второ четене на промените в Изборния кодекс влезе в програмата на народните представили извънредно днес, след като подобни очаквания имаше още преди дни. Малко след началото на пленарния ден председателят на парламента Михаела Доцова изчете 5 предложения за допълнителни точки, по които депутатите да работят в следващите 24 часа. 

Изборните промени са втора точка за днес, преди това ще има текстове за инвестициите. Като точка 3 ще е предложение от Министерския съвет за купуването на 3 координатни радара от Франция.

Първа точка за петък пък ще е посветена на процедурните правила за кандидатури за избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на НС.

Насрочването на президентските избори също остава за петък, а решението за ваканцията на депутатите ще е последната точка преди парламентарния контрол в петъчния ден.

Председателят на парламента Михаела Доцова предложи няколко допълнителни точки в седмичната програма на депутатите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание