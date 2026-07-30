Община Русе представи резултатите от проект в рамките на инициативата CLIMAAX

В Русе се проведе финална конференция по проект "ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability" („Климатична готовност за Русе: планиране за устойчивост"), инициатива CLIMAAX, финансирана по програма „Хоризонт Европа". Проектът стартира през 2024 г. с подписването на договор между Община Русе и Политехническия университет в Каталуния.

CLIMAAX е инициатива, която подпомага европейските региони и общини при извършването на задълбочени оценки на климатичните рискове и разработването на ефективни стратегии за адаптация. С участието си в нея Община Русе се включва в общоевропейските усилия за изграждане на по-устойчиви и по-добре подготвени общности в условията на изменящия се климат.

По време на конференцията ръководителят на проекта от Община Русе Камелия Радева и експертът по околна среда от Българската академия на науките проф. Зоя Матеева представиха резултатите от извършените анализи. На събитието присъстваха представители на различни институции и заинтересовани страни.

В рамките на проекта са идентифицирани три основни климатични риска на територията на община Русе, които изискват специално внимание през следващите години – речни наводнения, наводнения вследствие на интензивни валежи и пожари.

Една от най-големите ползи от проекта е, че събраните данни вече се използват за формулиране на конкретни насоки и мерки за управление на тези рискове. Особено значение има връзката между резултатите от проекта и стратегическите документи на Община Русе. Изготвените оценки, карти и анализи създават надеждна основа за актуализиране на планове, програми и инвестиционни приоритети, свързани с развитието на общината през следващите години.