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Обновяват зоната около ул. "Граф Игнатиев" в Пловдив с близо 11 милиона евро

24 часа Пловдив онлайн

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Ул. "Граф Игнатиев" е в плачевно състояние. Снимка: Община Пловдив

Трябва да придадем на квартала вид, който предполага в следващите 50 години само да се поддържа, обясни кметът на "Централен" Георги Стаменов

Администрацията на пловдивския район "Централен" обяви обществена поръчка за основен ремонт на ВиК- и уличната мрежа на цялата зона, заключена между бул. "Цар Борис III Обединител" и улиците "Граф Игнатиев", "Петко Д. Петков" и "Богомил". Прогнозната стойност на проекта е 10 997 818,80 евро с ДДС. След реконструкцията на пътищата зеленината ще бъде обновена, а в междублоковите пространства ще бъдат изградени детски и спортни площадки, съобщиха от Община Пловдив.

"Ремонтът е крайно наложителен. Ул. "Граф Игнатиев" е основна връзка между "Петко Д. Петков" и бул. "Цар Борис III Обединител" и трафикът по нея е доста натоварен. В района е и "Добри Чинтулов", която само се води улица, но практически е пръст и кал. В зоната стават чести аварии с водопровода и канализацията и трябва да подходим комплексно - първо пълна подмяна на ВиК- и електрическата мрежа, а след това и ремонт на настилките. Трябва да придадем на квартала вид, който предполага в следващите 50 години само да се поддържа", обясни кметът на "Централен" Георги Стаменов.

Избраната фирма ще трябва да изготви проект за реконструкцията и след това да го реализира. "На този етап финансирането не е осигурено, но във времето се убедихме, че когато има готов проект, избран изпълнител и разрешение за строеж, е въпрос на воля да се намерят средствата. Ако повтаряме, че няма пари и не действаме, нищо няма да се случи", допълни Стаменов.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е 31 август.

Ул. "Граф Игнатиев" е в плачевно състояние. Снимка: Община Пловдив

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