ДБ намекнаха за конституционни реформи за борба с корупцията

"Възраждане" атакуваха премиера за неизпълнените му обещания

За конституционни реформи, с които да се предприемат мерки за борба с корупцията заговориха от "Демократична България".

"Какво е политическото и законодателно решение, за да не бъде корупцията толкова лесно прикривана чрез прокурорско бездействие?. За нас отговорът е реформа, решителна, включително конституционна. А за вас, господин Радев (премиера Румен Радев - б.р.) ", попита в декларация от парламентарната трибуна Атанас Славов.

Ден по-рано, на заседанието на Министерския съвет Радев се оплака, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им.

"Премиерът Радев сега ли разбра, че проблемът не е в един лош прокурор, а в модела, в системата на прокуратурата? Той се възмущава, правилно, от разкарвани преписки, поредица от отводи, зависимости и разследване, оставено да затъне. От години обясняваме, че безконтролната и централизирана прокуратура може не само избирателно да преследва, но избирателно да не разследва. Разликата е, че сега г-н Радев не е страничен наблюдател, нито е само институционален арбитър. Като премиер той ръководи изпълнителната власт, а като партиен лидер на "Прогресивна България" има абсолютно мнозинство в парламента", напомни депутатът от ДБ.

Битката срещу модела на завладяната държава в правосъдието се води не с общи популистки изказвания или критични бележки, а всеки ден, с всяко едно решение, с всяко едно назначение, с всяка една инициатива, настоя Славов.

И втората декларация за деня бе насочена срещу премиера и партията му. Ангел Янчев от "Възраждане" дори изброи 8 обещания, от които управляващото мнозинство се е отказало и дори разказа притчата за св. Петър, който на няколко пъти се отрича от Христос.

В декларацията си депутатът припомни цяла редица предложения на партията за бюджета, отхвърлени от ПБ.

От "Възраждане" призоваха премиера Румен Радев и "Прогресивна България" да спрат да се обясняват защо са се отрекли от думите си и да започнат да изпълняват обещанията си.

Нарекохте партията си "Прогресивна България", но с всяко отречено обещание управлението ви става все по регресивно, завърши декларацията си той.