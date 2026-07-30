Стою Стоев: Ако Гюров се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него

Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ПП Стою Стоев в „Денят започва" по БНТ. По думите му президентската кампания вече е започнала, а формацията е в готовност да застане зад евентуална кандидатура на Гюров.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната": „Смятаме, че ако г-н Гюров реши да се кандидатира за президент - защото това е негово лично решение, нашата партия е в пълна готовност да му окаже всякаква подкрепа. Убеден съм, че с последните действия на г-жа Йотова той има изключително голям шанс да бъде следващият президент на Република България."Депутатът от ПП отправи остри критики към управлението, като заяви, че според него обещанията за промяна не се изпълняват.

„Основният проблем може да се опише с едно изречение – говорим едно нещо, а вършим съвсем друго. Казахме, че ще се борим с модела на управление на Борисов и с начина, по който се разпределят публичните финанси. А какво приехме? Един бюджет, в който има огромно количество заделени разходи, които могат да бъдат разходвани по абсолютно същия начин. Така нареченият модел на джипката сега може би просто се трансформира в модела на самолета."Според депутата вместо обещаната прозрачност се запазва същият механизъм за разпределяне на публични средства. Стоев отхвърли твърденията, че именно управлението на „Продължаваме промяната" е оставило тежко финансово наследство, като настоя всички претенции да бъдат доказани с конкретни разчети в бюджета.

„Ако наистина има тежко наследство, нека бъде описано в бюджета, за да го видят всички. Вместо да хвърляме празни думи в пространството, опишете разходите и покажете кои са те. Така ще можем да проследим как се харчат средствата."

По думите му именно липсата на детайлно разписани разходи поражда най-големите съмнения.

„Виждаме едни огромни суми, които са заделени, но никой не знае за какво ще бъдат изхарчени. Това е проблемът. Ако има стари задължения и стари плащания – опишете ги. Ако има наследени проекти – покажете ги. Но когато милиарди левове стоят без конкретно предназначение, няма как обществото да има доверие."

Стоев постави под съмнение и възможността правителството да изпълни заложените капиталови разходи до края на годината.„Предвидени са 9,3 млрд. да бъдат изхарчени по капиталовата програма. Към последните официални данни са изразходвани едва 1,8 млрд. лева. Как за оставащите няколко месеца ще бъдат похарчени всички останали средства? Ако има конкретни проекти - покажете ги. Ако има наследени плащания – опишете ги."

Според Стоев именно в централния бюджет се намира най-големият проблем.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната": „Ако отворите член първи на закона за бюджета, ще видите едно общо число за разходите. Когато съберете всички пера след това, ще установите, че има буфер от над 3 млрд. за неописани разходи. Същото е и при капиталовите разходи - има разлика от над 1,8 млрд., за които няма конкретни проекти. Това е целият проблем."

Той подчерта, че именно тези средства според парламентарната група на ПП могат да бъдат използвани за покриване на предложените от опозицията социални мерки, без да се увеличава дефицитът. Стоев заяви, че според разчетите на „Продължаваме промяната" бюджетният дефицит е можел да остане значително по-нисък.

„Ние направихме много подробен разчет. Само като отпаднат тези неразписани средства, дефицитът отива на около 3,1%, без да се предприемат каквито и да било допълнителни мерки. Затова питаме откъде се появиха тези 5,7%. Това е въпросът, на който управляващите трябва да отговорят."

По време на интервюто Стоев потвърди, че парламентарната група ще поиска Конституционният съд да се произнесе по част от приетите текстове.

„Абсолютно задължително е да сезираме Конституционния съд. Ще изложим юридическите аргументи, защото има сериозни основания за противоконституционност."

Като основен мотив той посочи промените, свързани с начина на определяне на възнагражденията на магистратите.

Стою Стоев, „Продължаваме промяната": „Един от основните принципи в Конституцията е разделението на властите. Европейските стандарти са категорични, че възнагражденията на магистратите трябва да се определят по независим механизъм. Ако утре някой реши да намали депутатските заплати наполовина, автоматично ще намалеят и възнагражденията на съдиите. Това поставя под риск независимостта на съдебната власт и затова смятаме, че тези текстове трябва да бъдат проверени от Конституционния съд."

Той уточни, че до този момент не е взето формално партийно решение, тъй като първата стъпка е самият потенциален кандидат да заяви желание да участва в президентската надпревара.

„Коректно е първо самият човек да реши дали иска да влезе в тази битка. След това много бързо ще преминем през вътрешнопартийната процедура. Абсолютно съм убеден, че г-н Гюров ще получи подкрепата на „Продължаваме промяната" и цялата помощ, която пожелае от нас", каза още депутатът.

На въпрос дали зад подобна кандидатура биха застанали и останалите формации от демократичното пространство, Стоев подчерта, че може да говори единствено от името на собствената си партия.

„Мога да отговарям само за „Продължаваме промяната". Това е решение на всеки един от субектите във форума за демократично действие, както и на „Демократична България". Мисля, че в крайна сметка ще имаме общо решение, но към момента мога да говоря единствено от името на нашата партия като нейн член."

Попитан дали партийна кандидатура на ПП няма да затрудни търсенето на по-широка обединителна фигура, Стоев отказа да разкрие повече подробности, но увери, че подкрепеният от формацията кандидат ще спечели президентските избори.