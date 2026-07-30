Защо случаят с русенския мамут е различен

Според директора на музея проф. Ненов животното вероятно е загинало на това място

Останки от мамут са открити край русенското село Ряхово заради ниското ниво на река Дунав, съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов.

„Ще организираме тяхното изваждане и пренасяне в музея. След това ще имаме повече информация какъв е видът на мамута и какво точно представляват откритите останки", каза проф. Ненов пред БТА..Той обясни, че предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите му досега в района са откривани множество подобни находки, извадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там.

Според проф. Ненов учени и при предишни наблюдения са посочвали, че районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

След транспортирането в музея останките ще бъдат консервирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. Засега специалистите смятат, че вероятно става дума за един индивид, но окончателно заключение ще бъде направено след приключване на експертизите.

„Не бих го нарекъл сензация, но всяко откриване на такива древни останки е много важно за науката", каза още директорът на Регионалния исторически музей в Русе.