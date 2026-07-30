70% ръст на проверките за неправилно изхвърляне на отпадъци на Столичния инспекторат

Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на Столичната община. През първото полугодие на 2026 г. са извършени 2058 проверки, при които са съставени 350 акта за установяване на административни нарушения и са наложени 989 глоби с фиш. Тенденцията на засилен контрол се запазва и след рекордните резултати през 2025 г. – за същия период на миналата година са извършени 1215 проверки, което означава ръст от близо 70% на контролната дейност. Проверките продължават да се извършват както по сигнали на граждани, така и по предварително изготвени графици във всички райони на София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци остава сред нарушенията, които най-често водят до замърсяване на публичните пространства, затрудняват дейностите по сметосъбиране и разделно събиране и създават предпоставки за образуване на замърсени участъци около контейнерите.

Сред често установяваните нарушения е изхвърлянето на кашони, опаковки и други отпадъци, образувани от търговска дейност, в съдовете за битови отпадъци или до тях. Столичният инспекторат напомня, че всеки търговски обект, офис, склад или друго юридическо лице е длъжно да организира разделното събиране, транспортирането и предаването на отпадъците, които образува от дейността си, чрез лица, притежаващи необходимите разрешения съгласно Закона за управление на отпадъците. Тези отпадъци не следва да се изхвърлят в контейнерите, предназначени за битови отпадъци, тъй като те отиват за рециклиране.

Спазването на тези изисквания е от съществено значение за ефективното управление на отпадъците в града. Неправилното изхвърляне на отпадъци от търговска дейност води до препълване на съдовете за битови отпадъци, затруднява работата на сметосъбиращите екипи, компрометира разделното събиране и създава предпоставки за замърсяване на пространствата около контейнерите. Когато отпадъците се предават по законоустановения ред, се осигурява по-добра организация на сметосъбирането, по-ефективно разделно събиране на отпадъците и по-чиста градска среда за всички.

Столичният инспекторат продължава да осъществява засилен контрол срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, като разчита както на активната работа на терен, така и на съдействието на гражданите за своевременно подаване на сигнали.