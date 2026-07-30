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40-годишен троши с брадва колата на свой роднина

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Брадва

40-годишен мъж от село Бело поле потроши с брадва кола на роднина във Видинско, съобщиха от полицията.

Престъплението е от 28 юли.

Мъжът е арестуван.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Брадва

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