40-годишен троши с брадва колата на свой роднина

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40-годишен мъж от село Бело поле потроши с брадва кола на роднина във Видинско, съобщиха от полицията.

Престъплението е от 28 юли.

Мъжът е арестуван.

По случая се води разследване.