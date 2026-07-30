Перперикон се оказа с най-голямата концентрация на кръгли мавзолеи в Римската империя (Видео)

На територията на цялата Римска империя няма толкова голяма концентрация на кръгли мавзолеи, каквато има на Перперикон, обяви ръководителят на археологическите разкопки на древния град проф. Николай Овчаров. Той и екипът му разкриха единадесетата ротонда, датирана в периода III–IV век.

Мавзолеят е с кръгла форма и диаметър 7,80 метра и е изграден от добре оформени каменни блокове. Освен част от стените е запазен и прагът на вратата, която е гледала на изток към главния път, водещ към Перперикон. Според археолозите гробниците са били покрити със свод от керемиди, за което свидетелстват множеството керамични фрагменти, открити в тях.

„Във Вечния град – Рим, по протежение на централния път Виа Апия има мавзолеи на богати граждани, сред които и доста ротонди, но никъде няма толкова голяма концентрация, както тук", твърди проф. Овчаров. Според него обитателите на Перперикон са имали предпочитание към кръглата форма. Археологът допуска, че това е свързано с древния храм на Дионис в Двореца светилище, който също е бил кръгъл. В подкрепа на думите си проф. Овчаров посочи, че тракийските гробници също са с такава форма. По думите му това показва наличието на по-древна традиция, проявила се и през римската епоха.

Разкриването на кръглите мавзолеи започва през 2000 година, когато археолозите проучват т.нар. южно подградие на Перперикон. Характерно за всички открити гробници е, че входовете им са ориентирани на изток. Според проф. Овчаров в мавзолеите са били погребвани знатни жители на Перперикон, а самите гробници са били обект на поклонение. През Средновековието мавзолеите са били използвани като жилища и складове. В XIII век върху тях са били издигнати къщи, за чието строителство са използвани и камъни от стените на гробниците.