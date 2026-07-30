Румънка опита да напусне България със скрити 16 000 евро и злато в бельото си (Снимки)

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Митничари на Лесово задържаха недекларирани 16 310 евро и 228.20 грама златни изделия. Те са били открити в бельото на жена, опитваща се да напусне България.

Тя е пътувала с автобус с чужда регистрация, който пристигнал на Митнически пункт Лесово на 24 юли на изходящо трасе от страната по маршрут от Румъния за Турция. Шофьорът на автобуса - турски гражданин, и пътниците заявили, че нямат нищо за деклариране.

При проверка проверка са открити 16 310 евро и 228.20 грама слитъци от жълт метал и монети, укрити в бельото и в дамската чанта на една от пътничките - румънска гражданка, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Според извършената експертиза от вещо лице, монетите и слитъците са изработени от злато с различни карати и са на стойност 25 115 евро.

Недекларираните парични средства и златни изделия са иззети. На румънската гражданка са съставени два акта за установените административни нарушения на Валутния закон и на Закона за митниците.