Терзиев: София може да печели големи инвестиции, когато работи с подготовка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осигурените 265 млн. евро са част от стратегията за обновяване на градския транспорт, която ще продължи и чрез нов инвестиционен финансов инструмент

Кметът на София Васил Терзиев коментира в публикация в социалните мрежи противоречивите позиции на "Спаси София" по отношение на европейското финансиране за градския транспорт, след като през март формацията твърдеше, че такава възможност не съществува, а днес Борис Бонев заявява, че именно те са осигурили средствата.

По думите на Терзиев фактите показват друго – екипът на Столична община започва подготовката по проекта месеци по-рано, като паралелно разработва и цялостен финансов модел за обновяването на транспорта в София.

"Когато екипът на Столична община работеше за това финансиране през февруари и обясняваше как то е свързано с бъдещия заем за инвестиции в транспорта, Борис Бонев и "Спаси София" ни критикуваха, че се бавим с взимането на заем и че лъжем за европейските средства. Месеци по-късно започнатото със служебното правителство е факт. Факт ще бъде и инвестиционният заем след няколко месеца", заявява кметът.

Европейското финансиране е първата стъпка от по-голям инвестиционен план

Осигурените 265 млн. евро европейско финансиране ще позволят разширяването на метрото, включително изграждането на новите станции към "Люлин", както и закупуването на 20 нови нископодови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса със зарядна инфраструктура.

От Столична община припомнят, че още преди месеци обявиха, че европейските средства няма да бъдат единственият източник за модернизация на транспорта.

Заместник-кметът по финанси Георги Клисурски вече представи плановете общината да използва и дългосрочен финансов инструмент – заем или облигационна емисия – чрез който да бъдат осигурени приблизително 300 млн. евро за следващия етап от обновяването на градския транспорт.

Предвижда се с този ресурс София да закупи около 200 нови автобуса, поне 20 нови трамвая и приблизително 75 нови тролейбуса, както и да реализира инвестиции в транспортната инфраструктура.

Според Клисурски обновяването на подвижния състав трябва да върви успоредно с реформите в общинските транспортни дружества, така че заедно с новите превозни средства да бъде повишено и качеството на услугата.

Целта е повече хора да изберат градския транспорт

От Столична община подчертават, че отделните финансови инструменти са част от една обща стратегия – европейско финансиране, инвестиционен финансов инструмент и собствен ресурс да се комбинират, за да бъде ускорено обновяването на транспорта.

Крайната цел е повече софиянци да изберат обществения транспорт вместо личния автомобил, което означава по-малко задръствания, по-чист въздух и по-бързо придвижване в града.

В публикацията си Васил Терзиев добавя с ирония:

"Благодарим предварително и за инвестиционния заем на "Спаси София". Ако може да решат всичко за Витоша, Околовръстния път и всички други сложни казуси, ще сме още по-благодарни."