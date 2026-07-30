Джебчия измъкна 250 евро от чантата на пловдивчанка в заведение

Арестуван е и непълнолетен, ограбил по-малко момче със заплаха

28-годишен познайник на полицията е задържан отново - този път за джебчийска кражба, съобщават от МВР - Пловдив. Издирването му започнало по получен преди дни сигнал, че от чантата на посетителка в заведение в район „Тракия" с ловкост било задигнато портмоне с 250 евро. Извършителят бил арестуван за 24 часа, а документирането на случая продължава.

В ареста попаднал и непълнолетен след извършен грабеж в Пловдив. Според предварителната информация около 21,30 ч. във вторник на ул. „Перущица" тийнейджърът пресрещнал по-малко момче и след заплахи му отнел 45 евро. Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от Второ районно.