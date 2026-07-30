Съдът: Прокурори върнали златото на Златанов, защото не познават закона, а не заради фалшивите фактури на Пепи Еврото

Двама прокурори са предали златото и парите на Явор Златанов на съпругата на Пепи Еврото заради грешна правна преценка, а не защото са били заблудени от фалшивите фактури. Освен това е трябвало да се реши спорът между Златанов и баща му Илия за собствеността на ценностите, но това не е било направено. Прокурорите Деянов и Пейчинов не са познавали закона или не са го приложили правилно, пише в мотивите на съдия Мирослав Георгиев в мотивите по присъдата на Петьо Петров-Пепи Еврото. Той беше наказан само с парична глоба за склоняване към измама на Илия Златанов и оправдан, че е ползвал фалшиви документи.

Бившият следовател, който лобирал в съдебната система от тъмна стаичка в ресторант "Осемте джуджета" беше съден задочно, защото се избяга през май 2023 г.

Според обвинението той е в основата на схемата, по която Специализираната прокуратура връща злато и пари, иззети от Явор Златанов като веществени доказателства, но не на него, а на баща му Илия. Златанов-старши потърсил Пепи Еврото, който го уверил, че може да свърши работата. За целта ползвал фалшиви фактури, според които уж Илия Златанов купил монетитте от фирма в Германия. Той пък се подписал под молба за връщането му, която е внесена в прокуратурата от служителки на Пепи Еврото и съпругата му Любена.

Пепи Еврото обаче е склонил Илия Златанов да ползва фалшивите документи, мотивира се съдия Георгиев. Бившият следовател убедил бизнесмена, да попаде молбата до прокуратурата за връщането на златото и парите. Според съда не само Еврото, но и Илия Златанов е извършил престъпление. Той обаче не беше обвинен и остана само свидетел по делото.

По същия начин Еврото склонил Димитър Ламбовски да поиска връщането на 550 хиляди евро, като му дал договор за отговорно пазене между него и Явор Златанов, който също бил фалшив.

Не е ясно кой е изготвил фаливите фактури и договора за отговорно пазене, но няма доказателства това да е Пепи Еврото.