Двама ранени и петима задържани след масов бой в Садово

Двама души са пострадали при сбиване в Садово снощи. Около 22 ч. дежурен патрул предприел бил изпратен а адрес, където възникнала физическа саморазправа между няколко мъже, съобщават от полицията. На ранените е оказана медицинска помощ. Петимата им нападатели са задържани в рамките на образуваното досъдебно производство за причинени телесни повреди по хулигански подбуди.