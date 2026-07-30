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Двама ранени и петима задържани след масов бой в Садово

24 часа Пловдив онлайн

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Сбиването е станало в Садово. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Двама души са пострадали при сбиване в Садово снощи. Около 22 ч. дежурен патрул предприел бил изпратен а адрес, където възникнала физическа саморазправа между няколко мъже, съобщават от полицията. На ранените е оказана медицинска помощ. Петимата им нападатели са задържани в рамките на образуваното досъдебно производство за причинени телесни повреди по хулигански подбуди.

Сбиването е станало в Садово.

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